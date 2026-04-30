Жодної перемоги на Євробаченні: яка країна стабільно програє

Сцена Євробачення.

Попри понад пів століття історії Євробачення, чимало країн так і не змогли здобути омріяну перемогу. Деякі з них роками тримаються серед фаворитів, але щоразу зупиняються за крок до тріумфу, інші ж стабільно залишаються внизу турнірної таблиці.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише Суспільне Культура.

Фаворити без перемоги

За час існування конкурсу, який стартував у 1956 році, участь у ньому брали понад пів сотні держав із Європи, Азії та навіть інших регіонів. Втім, перемогти вдалося лише трохи більше ніж половині з них, причому частина країн вигравала неодноразово. Таким чином, значна кількість учасників досі не має у своєму активі жодного першого місця.

Серед країн, які регулярно демонструють сильні результати, але так і не підкорили вершину конкурсу, вирізняються кілька яскравих прикладів.

Ісландія

Ісландія двічі була максимально близькою до перемоги — у 1999 та 2009 роках, коли посідала другі місця. Країна відома експериментальними виступами та сміливими музичними рішеннями. Зокрема, у 2020 році гурт Daði og Gagnamagnið вважали одним із фаворитів, однак конкурс скасували через пандемію COVID-19.

Мальта

Мальта також двічі зупинялася за крок від перемоги — у 2002 та 2005 роках. У 2000-х вона регулярно проходила до фіналу, однак у новітній історії не може повернутися до своїх найкращих результатів.

Кіпр

Кіпр пережив справжній прорив у 2018 році, коли співачка Eleni Foureira з піснею Fuego стала другою, поступившись перемогою Netta. Попри гучний успіх, закріпити результат країні поки не вдалося.

Болгарія

Болгарія тривалий час не входила до числа лідерів, однак у другій половині 2010-х суттєво покращила свої позиції. Найкращий результат — друге місце у 2017 році для Kristian Kostov.

Постійні аутсайдери

Є й інша категорія учасників — країни, які роками беруть участь у конкурсі, але не можуть піднятися навіть до середини турнірної таблиці.

Сан-Марино

Сан-Марино — один із найменш успішних учасників. З моменту дебюту у 2008 році країна лише кілька разів потрапляла до фіналу, а її найкращий результат — 19 місце. Навіть участь відомих артистів, як-от Flo Rida, не змінила ситуацію.

Північна Македонія

Північна Македонія довгий час залишалася серед аутсайдерів, хоча у 2019 році змогла здивувати — співачка Tamara Todevska посіла сьоме місце, отримавши найвищу оцінку від журі.

Чорногорія та Словенія

Чорногорія та Словенія також рідко досягають високих результатів і часто балансують на межі виходу до фіналу або завершують конкурс у другій десятці.

Словаччина

Особливо складною є історія Словаччини, яка після низки невдалих виступів узагалі припинила участь у конкурсі з 2013 року через фінансові та організаційні труднощі.

