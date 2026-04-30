Главная Евровидение Ни одной победы на Евровидении: какая страна стабильно проигрывает

Дата публикации 30 апреля 2026 22:12
Сцена Евровидения. Фото: Суспільне

Несмотря на более чем полвека истории Евровидения, многие страны так и не смогли одержать заветную победу. Некоторые из них годами держатся среди фаворитов, но каждый раз останавливаются в шаге от триумфа, другие же стабильно остаются внизу турнирной таблицы.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет Суспільне Культура.

Фавориты без победы

За время существования конкурса, который стартовал в 1956 году, участие в нем принимали более полусотни государств из Европы, Азии и даже других регионов. Впрочем, победить удалось лишь чуть больше половины из них, причем часть стран выигрывала неоднократно. Таким образом, значительное количество участников до сих пор не имеет в своем активе ни одного первого места.

Среди стран, которые регулярно демонстрируют сильные результаты, но так и не покорили вершину конкурса, выделяются несколько ярких примеров.

Исландия

Исландия дважды была максимально близкой к победе — в 1999 и 2009 годах, когда занимала вторые места. Страна известна экспериментальными выступлениями и смелыми музыкальными решениями. В частности, в 2020 году группу Daði og Gagnamagnið считали одним из фаворитов, однако конкурс отменили из-за пандемии COVID-19.

Мальта

Мальта также дважды останавливалась в шаге от победы — в 2002 и 2005 годах. В 2000-х она регулярно проходила в финал, однако в новейшей истории не может вернуться к своим лучшим результатам.

Кипр

Кипр пережил настоящий прорыв в 2018 году, когда певица Eleni Foureira с песней Fuego стала второй, уступив победу Netta. Несмотря на громкий успех, закрепить результат стране пока не удалось.

Болгария

Болгария долгое время не входила в число лидеров, однако во второй половине 2010-х существенно улучшила свои позиции. Лучший результат — второе место в 2017 году для Kristian Kostov.

Постоянные аутсайдеры

Есть и другая категория участников — страны, которые годами участвуют в конкурсе, но не могут подняться даже до середины турнирной таблицы.

Сан-Марино

Сан-Марино — один из наименее успешных участников. С момента дебюта в 2008 году страна лишь несколько раз попадала в финал, а ее лучший результат — 19 место. Даже участие известных артистов, таких как Flo Rida, не изменило ситуацию.

Северная Македония

Северная Македония долгое время оставалась среди аутсайдеров, хотя в 2019 году смогла удивить — певица Tamara Todevska заняла седьмое место, получив самую высокую оценку от жюри.

Черногория и Словения

Черногория и Словения также редко достигают высоких результатов и часто балансируют на грани выхода в финал или завершают конкурс во второй десятке.

Словакия

Особенно сложной является история Словакии, которая после ряда неудачных выступлений вообще прекратила участие в конкурсе с 2013 года из-за финансовых и организационных трудностей.

Как писали Новини.LIVE, ранее букмекеры ухудшили прогноз для Украины на победу на Евровидении. Представительницу LELÉKA сместили на границу первой десятки.

В то же время победу прогнозируют Финляндии и Франции. Как известно, Финляндию на Евровидении-2026 в этом году представляют Линда Лампениус и Пит Паркконен с песней Liekinheitin.

Алексей Харченко - Редактор
Алексей Харченко
