Украина теряет позиции в букмекерских ставках на Евровидение

Подготовка к Евровидению. Фото: Getty

Украина официально вылетела из первой десятки претендентов на победу в "Евровидении-2026" по версии букмекеров. Пока наши шансы упали до критических 2%, главным фаворитом остается Финляндия, которой пророчат триумф с невероятным отрывом от остальных участников.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Украина упала в рейтинге букмекеров потенциальных победителей

Украинские еврофаны получили неприятные новости от букмекеров: по последним данным портала Eurovisionworld, Украина потеряла место в топ-10 фаворитов "Евровидения-2026". Наша страна неожиданно опустилась с десятой на одиннадцатую строчку рейтинга. Сейчас шансы Украины на победу оценивают лишь в 2%, что значительно ниже, чем в предыдущие месяцы.

Прогнозы букмекеров относительно потенциальных победителей Евровидения-2026. Фото: скриншот

На вершине таблицы без изменений Финляндия остается абсолютным лидером. Специалисты дают этой стране 29% шанса на победу. Следом за ней идут Греция с показателем 16% и Дания, чьи шансы оценивают в 11%. Также в пятерке лучших держатся Австралия и Франция. В первую десятку попали Израиль, Швеция, Румыния, Италия и Мальта, которые пока опережают Украину в борьбе за симпатии аналитиков.

Юбилейный 70-й песенный конкурс пройдет в Вене. Гранд-финал состоится 16 мая 2026 года на известной арене Wiener Stadthalle, а полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая.

Читайте также:

Стоит отметить, что хотя нынешние прогнозы букмекеров выглядят пессимистично для нашей артистки, ситуация может быстро измениться, когда участники официально представят свои треки и постановки. Впереди еще достаточно времени, чтобы Украина снова вернула себе лидерские позиции в европейских чартах.

Новини.LIVE писали о том, что Азербайджан на Евровидении стал аутсайдером по версии букмекеров. Эта страна имеет наименьшие шансы на победу.

Тем временем Украина активно готовится к выступлению на Евровидении в Вене. В этом году нашу страну будет представлять исполнительница LELEKA, которая показала первые кадры репетиций и костюм для выступления. Также артистка раскрыла, кто помогает с финансированием ее участия в конкурсе. Она отметила, что для участия гна Евровидении нужны значительные инвестиции.

Но не только LELEKA будет выступать на сцене Евровидения. Известно, что еще двое артистов из Украины будут развлекать зрителей конкурса во время интервал-актов.