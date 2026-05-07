Україна втрачає позиції в букмекерських ставках на Євробачення

Україна офіційно вилетіла з першої десятки претендентів на перемогу в "Євробаченні-2026" за версією букмекерів. Поки наші шанси впали до критичних 2%, головним фаворитом залишається Фінляндія, якій пророкують тріумф із неймовірним відривом від інших учасників.

Україна впала у рейтингу букмекерів потенційних переможців

Українські єврофани отримали неприємні новини від букмекерів: за останніми даними порталу Eurovisionworld, Україна втратила місце у топ-10 фаворитів "Євробачення-2026". Наша країна неочікувано опустилася з десятої на одинадцяту сходинку рейтингу. Наразі шанси України на перемогу оцінюють лише у 2%, що значно нижче, ніж у попередні місяці.

На вершині таблиці без змін Фінляндія залишається абсолютним лідером. Фахівці дають цій країні 29% шансу на перемогу. Слідом за нею йдуть Греція з показником 16% та Данія, чиї шанси оцінюють у 11%. Також у п'ятірці кращих тримаються Австралія та Франція. До першої десятки потрапили Ізраїль, Швеція, Румунія, Італія та Мальта, які поки що випереджають Україну в боротьбі за симпатії аналітиків.

Ювілейний 70-й пісенний конкурс пройде у Відні. Гранд-фінал відбудеться 16 травня 2026 року на відомій арені Wiener Stadthalle, а півфінали заплановані на 12 та 14 травня.

Варто зазначити, що хоч нинішні прогнози букмекерів виглядають песимістично для нашої артистки, ситуація може швидко змінитись, коли учасники офіційно представлять свої треки та постановки. Попереду ще достатньо часу, щоб Україна знову повернула собі лідерські позиції в європейських чартах.

Новини.LIVE писали про те, що Азербайджан на Євробаченні став аутсайдером за версією букмекерів. Ця країна має найменші шанси на перемогу.

Тим часом Україна активно готується до виступу на Євробаченні у Відні. Цьогоріч нашу країну представлятиме виконавиця LELEKA, яка показала перші кадри репетицій та костюм для виступу. Також артистка розкрила, хто допомагає з фінансуванням її участі у конкурсі. Вона зазначила, що для участі гна Євробаченні потрібні значні інвестиції.

Та не лише LELEKA виступатиме на сцені Євробачення. Відомо, що ще двоє артистів з України розважатимуть глядачів конкурсу під час інтервал-актів.