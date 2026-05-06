Головна Євробачення Азербайджан став головним аутсайдером Євробачення-2026: що не так

Дата публікації: 6 травня 2026 09:38
Співачка JIVA, яка представлятиме Азербайджан. Фото: Євробачення

Представниця Азербайджану на пісенному конкурсі у Відні опинилася на останній сходинці букмекерських рейтингів. Ймовірність тріумфу співачки Jiva, яка виступить у другому півфіналі Євробачення 2026 року, наразі складає менше ніж 1%.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогнози букмекерів.

Азербайджану прогнозують повний провал на Євробаченні

Азербайджанська артистка Jiva, яка у 2026 році поїде на Євробачення до Австрії з поп-баладою "Just Go", стала головним аутсайдером змагання. Прогнозисти віддають їй найнижчі шанси на перемогу серед усіх поточних учасників конкурсу.

Прогнози букмекерів щодо Євробачення-2026. Фото: скриншот

Згідно з даними таблиць букмекерів, представниця Азербайджану наразі має найменші шанси здобути першість на Євробаченні 2026. Ймовірність перемоги співачки Jiva оцінена у показник, що не дотягує навіть до 1%

Тим часом представники Естонії, Чорногорії та Сан-Марино також вважаються аутсайдерами, однак їхні оцінки у прогнозах дещо вищі за азербайджанські.

На сцені у Відні (Австрія) Jiva змагатиметься за вихід у фінал під час другого півфіналу. Конкурсна композиція "Just Go" звучить двома мовами: азербайджанською та англійською.

У треку оспівується тема розставання і виходу з токсичних стосунків, емоційного звільнення та болю після зради. Виступ співачки буде побудований без акценту на масштабне візуальне чи сценічне шоу. 

Що відомо про співачку JIVA

Справжнє ім'я представниці Азербайджану — Джаміля Гашимова. Вона народилася 1982 року в Москві, але професійно реалізувалася саме на азербайджанській сцені.

Jiva
Співачка JIVA, яка представлятиме Азербайджан. Фото: Євробачення

Шлях Гашимової до Євробачення був довгим: ще 2003 року вона здобула друге місце на конкурсі "Бакинська осінь". За вісім років, у 2011-му, артистка зупинилася за крок до поїздки на європейський конкурс, увійшовши до трійки лідерів національного відбору.

Тривалий час Гашимова працювала в тіні інших музичних проєктів. У 2010-х вона була бек-вокалісткою відомого колективу RAST під керівництвом Рашада Гашимова, з яким регулярно їздила на міжнародні джазові фестивалі. Також вона виконувала поп та R&B як солістка гурту Hazz Band. У вільне плавання Jiva пішла лише у 2017 році. Вона виступала на російських фестивалях, працювала з різними продюсерами, а у 2025 році нагадала про себе широкій аудиторії участю в азербайджанській версії шоу "Голос країни".

Тим часом, як писав Новини.LIVE, букмекери переконані, що перемогу на Євробаченні-2026 здобуде Фінляндія, Франція або Греція. За останніми даними, вони лідирують у трійці фаворитів на ставках.

Втім, є країни, які ніколи не перемагали на Євробаченні за всю історію існування пісенного конкурсу. Читайте у матеріалі, кому вже кілька десятків років не вдається завоювати головний приз. 

Цього року Україну представлятиме на Євробаченні співачка LELEKA. Виконавиця розкрила, хто допоможе з фінансуванням участі на конкурсі та підготовкою.

Також уже відомо, хто розважатиме публіку на інтервал-актах Євробачення, коли відбувається перепідготовка сцени чи підрахунок голосів. Серед відомих зірок будуть й два українських артисти.

Олексій Харченко - Редактор
Олексій Харченко
