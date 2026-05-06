Азербайджан стал главным аутсайдером Евровидения-2026: что не так
Представительница Азербайджана на песенном конкурсе в Вене оказалась на последней строчке букмекерских рейтингов. Вероятность триумфа певицы Jiva, которая выступит во втором полуфинале Евровидения 2026 года, сейчас составляет менее 1%.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогнозы букмекеров.
Азербайджану прогнозируют полный провал на Евровидении
Азербайджанская артистка Jiva, которая в 2026 году поедет на Евровидение в Австрию с поп-балладой "Just Go", стала главным аутсайдером соревнования. Прогнозисты отдают ей самые низкие шансы на победу среди всех текущих участников конкурса.
Согласно данным таблиц букмекеров, представительница Азербайджана сейчас имеет наименьшие шансы получить первенство на Евровидении 2026. Вероятность победы певицы Jiva оценена в показатель, не дотягивающий даже до 1%.
Между тем представители Эстонии, Черногории и Сан-Маринотакже считаются аутсайдерами, однако их оценки в прогнозах несколько выше азербайджанских.
На сцене в Вене (Австрия) Jiva будет бороться за выход в финал во время второго полуфинала. Конкурсная композиция "Just Go" звучит на двух языках: азербайджанском и английском.
В треке воспевается тема расставания и выхода из токсичных отношений, эмоционального освобождения и боли после измены. Выступление певицы будет построено без акцента на масштабное визуальное или сценическое шоу.
Что известно о певице JIVA
Настоящее имя представительницы Азербайджана — Джамиля Гашимова. Она родилась в 1982 году в Москве, но профессионально реализовалась именно на азербайджанской сцене.
Путь Гашимовой к Евровидению был долгим: еще в 2003 году она заняла второе место на конкурсе "Бакинская осень". Через восемь лет, в 2011-м, артистка остановилась в шаге от поездки на европейский конкурс, войдя в тройку лидеров национального отбора.
Долгое время Гашимова работала в тени других музыкальных проектов. В 2010-х она была бэк-вокалисткой известного коллектива RAST под руководством Рашада Гашимова, с которым регулярно ездила на международные джазовые фестивали. Также она исполняла поп и R&B как солистка группы Hazz Band. В свободное плавание Jiva ушла только в 2017 году. Она выступала на российских фестивалях, работала с различными продюсерами, а в 2025 году напомнила о себе широкой аудитории участием в азербайджанской версии шоу "Голос страны".
Между тем, как писал Новини.LIVE, букмекеры убеждены, что победу на Евровидении-2026 одержит Финляндия, Франция или Греция. По последним данным, они лидируют в тройке фаворитов на ставках.
