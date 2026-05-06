Азербайджан стал главным аутсайдером Евровидения-2026: что не так

Азербайджан стал главным аутсайдером Евровидения-2026: что не так

Дата публикации 6 мая 2026 09:38
Певица JIVA, которая будет представлять Азербайджан. Фото: Евровидение

Представительница Азербайджана на песенном конкурсе в Вене оказалась на последней строчке букмекерских рейтингов. Вероятность триумфа певицы Jiva, которая выступит во втором полуфинале Евровидения 2026 года, сейчас составляет менее 1%.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогнозы букмекеров.

Азербайджану прогнозируют полный провал на Евровидении

Азербайджанская артистка Jiva, которая в 2026 году поедет на Евровидение в Австрию с поп-балладой "Just Go", стала главным аутсайдером соревнования. Прогнозисты отдают ей самые низкие шансы на победу среди всех текущих участников конкурса.

Прогнозы букмекеров относительно Евровидения-2026. Фото: скриншот

Согласно данным таблиц букмекеров, представительница Азербайджана сейчас имеет наименьшие шансы получить первенство на Евровидении 2026. Вероятность победы певицы Jiva оценена в показатель, не дотягивающий даже до 1%.

Между тем представители Эстонии, Черногории и Сан-Маринотакже считаются аутсайдерами, однако их оценки в прогнозах несколько выше азербайджанских.

На сцене в Вене (Австрия) Jiva будет бороться за выход в финал во время второго полуфинала. Конкурсная композиция "Just Go" звучит на двух языках: азербайджанском и английском.

В треке воспевается тема расставания и выхода из токсичных отношений, эмоционального освобождения и боли после измены. Выступление певицы будет построено без акцента на масштабное визуальное или сценическое шоу.

Что известно о певице JIVA

Настоящее имя представительницы Азербайджана — Джамиля Гашимова. Она родилась в 1982 году в Москве, но профессионально реализовалась именно на азербайджанской сцене.

Певица JIVA, которая будет представлять Азербайджан. Фото: Евровидение

Путь Гашимовой к Евровидению был долгим: еще в 2003 году она заняла второе место на конкурсе "Бакинская осень". Через восемь лет, в 2011-м, артистка остановилась в шаге от поездки на европейский конкурс, войдя в тройку лидеров национального отбора.

Долгое время Гашимова работала в тени других музыкальных проектов. В 2010-х она была бэк-вокалисткой известного коллектива RAST под руководством Рашада Гашимова, с которым регулярно ездила на международные джазовые фестивали. Также она исполняла поп и R&B как солистка группы Hazz Band. В свободное плавание Jiva ушла только в 2017 году. Она выступала на российских фестивалях, работала с различными продюсерами, а в 2025 году напомнила о себе широкой аудитории участием в азербайджанской версии шоу "Голос страны".

Между тем, как писал Новини.LIVE, букмекеры убеждены, что победу на Евровидении-2026 одержит Финляндия, Франция или Греция. По последним данным, они лидируют в тройке фаворитов на ставках.

Впрочем, есть страны, которые никогда не побеждали на Евровидении за всю историю существования песенного конкурса. Читайте в материале, кому уже несколько десятков лет не удается завоевать главный приз.

В этом году Украину будет представлять на Евровидении певица LELEKA. Исполнительница раскрыла, кто поможет с финансированием участия в конкурсе и подготовкой.

Также уже известно, кто будет развлекать публику на интервал-актах Евровидения, когда происходит переподготовка сцены или подсчет голосов. Среди известных звезд будут и два украинских артиста.

Алексей Харченко - Редактор
Алексей Харченко
