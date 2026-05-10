Головна Євробачення LELÉKA провела другу репетицію на сцені Євробачення-2026 у Відні

LELÉKA провела другу репетицію на сцені Євробачення-2026 у Відні

Дата публікації: 10 травня 2026 07:45
Співачка LELÉKA. Фото: Sarah Louise Benentt/EBU

Представниця України на Євробаченні-2026 LELÉKA провела другу репетицію на головній сцені пісенного конкурсу у Відні. Уже 14 травня українська співачка виступить у другому півфіналі конкурсу з піснею Ridnym під номером 12.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

Яким буде виступ на Євробаченнні-2026

Режисером постановки став Ілля Дицик. У 30-секундному відеофрагменті вперше показали сценографію номера — легкі тканини, що оживають під потоками вітру та підсилюють атмосферу крихкості й фрагментарності світу.

LELÉKA на репетиції Євробачення-2026
LELÉKA під час репетиції. Фото: Sarah Louise Benentt/EBU

Також у кадрі можна побачити Ярослава Дзися, який виконує свою партію на розбитій харківській бандурі. Інструмент створений із дрібних частин і став переосмисленим символом роздробленості та втрат.

Репетиція LELÉKA на Євробаченні-2026
LELÉKA та Ярослав Дзись. Фото: Sarah Louise Benentt/EBU

Фінал репетиційного відео завершується емоційним зверненням LELÉKA до рухомої камери. Співачка поглядом взаємодіє з глядачем, стираючи дистанцію між сценою та аудиторією.

"У цій постановці було важливо показати не сценічного персонажа, а справжню, живу, вразливу та чесну людину. Уся композиція побудована на внутрішній амплітуді: коли ти набираєш силу, потім падаєш і знову піднімаєшся, проходячи нове внутрішнє переродження", — розповів Ілля Дицик.

LELÉKA провела другу репетицію на Євробаченні-2026
LELÉKA на сцені Євробаченні-2026. Фото: Sarah Louise Benentt/EBU

Він додав, що кожен елемент номера має своє значення — від руху камери до найменших деталей сценографії.

"Це історія не лише про одну людину — це розмова про всіх нас", — наголосив режисер.

70-й пісенний конкурс Євробачення відбудеться у Відні. Гранд-фінал запланований на 16 травня, а півфінали — на 12 та 14 травня. Конкурс проходитиме на арені Wiener Stadthalle — найбільшому критому майданчику Австрії.

Новини.LIVE присутні на Євробаченні-2026 з офіційною акредитацією. Головна редакторка Олена Халік інформуватиме про всі головні події та ділитиметься ексклюзивними подробицями конкурсу у Відні.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна вибула з топ-10 фаворитів Євробачення-2026 за прогнозами букмекерів. Наразі шанси українського представника на перемогу оцінюють лише у 2%, тоді як головним претендентом на тріумф залишається Фінляндія, яка суттєво випереджає інших учасників у рейтингах.

Тим часом організатори Євробачення-2026 оголосили список спеціальних гостей та концепцію інтервал-актів цьогорічного шоу. На сцені конкурсу в Австрії виступлять легенди української сцени — Руслана та Вєрка Сердючка.

Олексій Харченко - Редактор
Олексій Харченко
