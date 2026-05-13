Jamala поділилася враженнями від виступу LELÉKA на репетиції

Jamala. Фото: jamalajaaa/Instagram

Українська співачка, переможниця Євробачення-2016 Jamala вважає, що номер LELÉKA на Євробаченні-2026 зворушить європейців. Виступ LELÉKА на репетиції головного пісенного конкурсу розчулив її до сліз. Артистка вірить: цьогоріч в України на Євробаченні все вийде.

Про це в коментарі Новини.LIVE розповіла сама виконавиця.

Реакція Jamala на виступ LELÉKA під час репетиції

"Я плакала, я плакала весь виступ... Я не знаю: чи то мені так воно болить, чи не знаю, що... Я вірю в те, що це вразить людей, це торкнеться сердець Європи", — сказала співачка.

Також вона додала, що на Євробаченні треба дивувати, показувати, що Україна є на музичній мапі світу.

"Мені здається все вийде. Я дуже в це вірю", — підсумувала артистка.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Євробачення повідомляв, що під час репетиції LELÉKA вийшла на сцену не одна. Разом із нею виступив музикант Ярослав Джусь. Він зіграв на бандурі.

Також Новини.LIVE писав, що бюджет номера України на Євробаченні-2026 великий. До фінансування долучилися партнери конкурсу та шанувальники LELÉKA. Також роблять внески меценати.