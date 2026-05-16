Директор Евровидения допустил возможность возвращения РФ на конкурс

Директор Евровидения допустил возможность возвращения РФ на конкурс

Дата публикации 16 мая 2026 17:53
Директор "Евровидения" Мартин Грин. Фото: Reuters

Известный британский продюсер и директор песенного конкурса Евровидение Мартин Грин заявил, что теоретически допускает возвращение России к участию в шоу. По его словам, это может стать возможным даже во время войны против Украины, если российский вещатель будет выполнять правила Европейского вещательного союза. Такие заявления уже вызвали резкую критику и политический скандал в Великобритании.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Мартина Грина в интервью LBC.

Директор Евровидения о возвращении РФ на конкурс

Руководитель международного песенного конкурса Евровидение Мартин Грин высказался относительно возможности возвращения России к участию в шоу. В разговоре с британским журналистом Пабло О'Хани он предположил, что решение об отстранении страны не является окончательным в долгосрочной перспективе и зависит от соблюдения вещателем установленных правил.

На вопрос журналиста о гипотетическом возвращении России при условии соблюдения правил вещания, Грин ответил: "Теоретически — да".

Он пояснил, что исключение России из конкурса якобы было связано с деятельностью ее государственного вещателя и общими обстоятельствами, а не с оценкой политических событий как таковых.

Также на уточнение, стоит ли исключать страну из конкурса из-за военных действий, директор Евровидения отметил:

"Нет, потому что тогда вы заходите на очень сложную территорию принятия очень субъективных ценностных суждений. Понимаете, именно поэтому, если вы держитесь своей платформы как набора ценностей, вы избегаете внесения конфликта в нее", — пояснил директор Евровидения.

Заметим, что решение об отстранении России в 2022 году было принято Европейским вещательным союзом после начала полномасштабного вторжения в Украину. В дальнейшем этот вопрос уже неоднократно поднимался, в частности в 2023-2024 годах, однако ряд европейских вещателей угрожали выходом из конкурса в случае возвращения РФ.

Реакция в Великобритании на заявление Мартина

Заявление Мартина Грина вызвало резкую реакцию в британской политической среде. Некоторые депутаты раскритиковали его позицию, назвав ее неприемлемой и подрывающей доверие к ценностям конкурса.

Один из представителей парламента заявил:

"Мартин Грин всю неделю рассказывал миру, что Евровидение якобы "нейтральное пространство, построенное на ценностях". Теперь мы знаем, что эти ценности — сугубо условные, и если достаточное количество стран отвернет взгляд, они тоже отвернутся. Это потрясающее, впечатляющее признание, и это моральная трусость".

Также в парламенте отметили необходимость официальных разъяснений и гарантий того, что Россия не вернется к конкурсу, пока продолжается война против Украины.

Напомним, Россию исключили из Евровидения в феврале 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения.

Новини.LIVE информировали, что гранд-финал Евровидения-2026 состоится в субботу, 16 мая, в Вене на арене Wiener Stadthalle, где за победу будут соревноваться 25 стран. Украину в этом году представляет певица LELEKA с песней Ridnym, она выступит под номером 7. Посмотреть шоу в прямом эфире можно будет на телевидении, онлайн-платформах и официальных сервисах конкурса.

Новини.LIVE также сообщали, что украинская певица LELEKA на Евровидении-2026 в Вене вышла в гранд-финал конкурса. Главным событием ее выступления стал вокальный рекорд — артистка удержала одну ноту в течение 30 секунд. Именно это достижение сделало ее номер одним из самых заметных на нынешнем шоу.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
