Директор Евровидения допустил возможность возвращения РФ на конкурс

Директор "Евровидения" Мартин Грин. Фото: Reuters

Известный британский продюсер и директор песенного конкурса Евровидение Мартин Грин заявил, что теоретически допускает возвращение России к участию в шоу. По его словам, это может стать возможным даже во время войны против Украины, если российский вещатель будет выполнять правила Европейского вещательного союза. Такие заявления уже вызвали резкую критику и политический скандал в Великобритании.

Директор Евровидения о возвращении РФ на конкурс

Руководитель международного песенного конкурса Евровидение Мартин Грин высказался относительно возможности возвращения России к участию в шоу. В разговоре с британским журналистом Пабло О'Хани он предположил, что решение об отстранении страны не является окончательным в долгосрочной перспективе и зависит от соблюдения вещателем установленных правил.

На вопрос журналиста о гипотетическом возвращении России при условии соблюдения правил вещания, Грин ответил: "Теоретически — да".

Он пояснил, что исключение России из конкурса якобы было связано с деятельностью ее государственного вещателя и общими обстоятельствами, а не с оценкой политических событий как таковых.

Также на уточнение, стоит ли исключать страну из конкурса из-за военных действий, директор Евровидения отметил:

"Нет, потому что тогда вы заходите на очень сложную территорию принятия очень субъективных ценностных суждений. Понимаете, именно поэтому, если вы держитесь своей платформы как набора ценностей, вы избегаете внесения конфликта в нее", — пояснил директор Евровидения.

Заметим, что решение об отстранении России в 2022 году было принято Европейским вещательным союзом после начала полномасштабного вторжения в Украину. В дальнейшем этот вопрос уже неоднократно поднимался, в частности в 2023-2024 годах, однако ряд европейских вещателей угрожали выходом из конкурса в случае возвращения РФ.

Реакция в Великобритании на заявление Мартина

Заявление Мартина Грина вызвало резкую реакцию в британской политической среде. Некоторые депутаты раскритиковали его позицию, назвав ее неприемлемой и подрывающей доверие к ценностям конкурса.

Один из представителей парламента заявил:

"Мартин Грин всю неделю рассказывал миру, что Евровидение якобы "нейтральное пространство, построенное на ценностях". Теперь мы знаем, что эти ценности — сугубо условные, и если достаточное количество стран отвернет взгляд, они тоже отвернутся. Это потрясающее, впечатляющее признание, и это моральная трусость".

Также в парламенте отметили необходимость официальных разъяснений и гарантий того, что Россия не вернется к конкурсу, пока продолжается война против Украины.

Напомним, Россию исключили из Евровидения в феврале 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения.

