Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение Гранд-финал Евровидения-2026: где и когда смотреть

Гранд-финал Евровидения-2026: где и когда смотреть

Ua ru
Дата публикации 16 мая 2026 17:04
Гранд-финал Евровидения-2026: где и когда смотреть
Представительница Украины на Евровидении-2026 LELEKA. Фото: LELEKA/Facebook

Гранд-финал Евровидения-2026 состоится в субботу, 16 мая, в Вене на арене Wiener Stadthalle. За победу будут соревноваться 25 стран, среди которых и Украина, которую представляет певица LELEKA с песней Ridnym. Посмотреть шоу можно будет в прямом эфире на телевидении, онлайн-платформах и официальных сервисах конкурса.

Об этом информирует Новини.LIVE. Заметим, что главный редактор Новини.LIVE Елена Халик находится в Вене с официальной аккредитацией на Евровидении-2026.

Евровидение-2026: где и во сколько смотреть

Международный песенный конкурс Евровидение-2026 выходит на финальную прямую — уже вечером 16 мая станет известно имя победителя. Гранд-финал будет принимать столица Австрии Вена, где на сцену выйдут представители 25 стран.

Украину на конкурсе представляет певица LELEKA с композицией Ridnym. По результатам жеребьевки она выступит под номером 7.

Зрители смогут следить за событием сразу на нескольких платформах: официальных YouTube-каналах "Евровидения", телеканале и сайте "Суспільне Культура", ресурсе "Суспільне Євробачення", а также на "Радио Проминь".

Читайте также:

Прямой эфир гранд-финала начнется в 22:00 по киевскому времени. В 21:30 стартует предшоу на YouTube-канале "Евровидение Украина", где покажут закулисье и аналитические включения экспертов.

Голосование откроется после выступлений всех участников. Отдать свой голос можно через официальное приложение Eurovision Song Contest App, сайт esc.vote, а также с помощью SMS или телефонного звонка.

Отметим, что главный редактор Новини.LIVE Елена Халик, которая находится в Вене с официальной аккредитацией на Евровидении-2026, будет информировать обо всех последних новостях и событиях из гранд-финала песенного конкурса.

Порядок выступлений в гранд-финале Евровидения-2026

  1. Дания: Søren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem
  2. Германия: Sarah Engels — Fire
  3. Израиль: Noam Bettan — Michelle
  4. Бельгия: ESSYLA — Dancing on the Ice
  5. Албания: Alis — Nân
  6. Греция: Akylas — Ferto
  7. Украина: LELEKA — Ridnym
  8. Австралия: Delta Goodrem — Eclipse
  9. Сербия: LAVINA — Kraj Mene
  10. Мальта: AIDAN — Bella
  11. Чехия: Daniel Zizka — CROSSROADS
  12. Болгария: DARA — Bangaranga
  13. Хорватия: LELEK — Andromeda
  14. Великобритания: LOOK MUM NO COMPUTER — Eins, Zwei, Drei
  15. Франция: Monroe — Regarde
  16. Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!
  17. Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin
  18. Польша: ALICJA — Pray
  19. Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más
  20. Швеция: FELICIA — My System
  21. Кипр: Antigoni — JALLA
  22. Италия: Sal Da Vinci — Per Sempre Sì
  23. Норвегия: JONAS LOVV — YA YA YA YA
  24. Румыния: Alexandra Căpitănescu — Choke Me
  25. Австрия: COSMÓ — Tanzschein

Новини.LIVE информировали, что украинская певица LELEKA на Евровидении-2026 в Вене вышла в гранд-финал конкурса. Во время выступления во втором полуфинале она установила абсолютный рекорд, удержав одну ноту в течение 30 секунд. Именно это вокальное достижение стало главной сенсацией ее номера.

Новини.LIVE также сообщали, что ранее LELEKA заявила, что не рассматривает конкурс как гарантию быстрых заработков или большой популярности. По ее словам, дальнейший успех артиста зависит исключительно от работы и развития после участия в шоу. Она также отметила, что внимание публики после конкурса быстро переходит к новым исполнителям.

Евровидение Евровидение 2026 LELEKA
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации