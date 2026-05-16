Гранд-финал Евровидения-2026: где и когда смотреть

Представительница Украины на Евровидении-2026 LELEKA. Фото: LELEKA/Facebook

Гранд-финал Евровидения-2026 состоится в субботу, 16 мая, в Вене на арене Wiener Stadthalle. За победу будут соревноваться 25 стран, среди которых и Украина, которую представляет певица LELEKA с песней Ridnym. Посмотреть шоу можно будет в прямом эфире на телевидении, онлайн-платформах и официальных сервисах конкурса.

Евровидение-2026: где и во сколько смотреть

Украину на конкурсе представляет певица LELEKA с композицией Ridnym. По результатам жеребьевки она выступит под номером 7.

Зрители смогут следить за событием сразу на нескольких платформах: официальных YouTube-каналах "Евровидения", телеканале и сайте "Суспільне Культура", ресурсе "Суспільне Євробачення", а также на "Радио Проминь".

Прямой эфир гранд-финала начнется в 22:00 по киевскому времени. В 21:30 стартует предшоу на YouTube-канале "Евровидение Украина", где покажут закулисье и аналитические включения экспертов.

Голосование откроется после выступлений всех участников. Отдать свой голос можно через официальное приложение Eurovision Song Contest App, сайт esc.vote, а также с помощью SMS или телефонного звонка.

Отметим, что главный редактор Новини.LIVE Елена Халик, которая находится в Вене с официальной аккредитацией на Евровидении-2026, будет информировать обо всех последних новостях и событиях из гранд-финала песенного конкурса.

Порядок выступлений в гранд-финале Евровидения-2026

Дания: Søren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem Германия: Sarah Engels — Fire Израиль: Noam Bettan — Michelle Бельгия: ESSYLA — Dancing on the Ice Албания: Alis — Nân Греция: Akylas — Ferto Украина: LELEKA — Ridnym Австралия: Delta Goodrem — Eclipse Сербия: LAVINA — Kraj Mene Мальта: AIDAN — Bella Чехия: Daniel Zizka — CROSSROADS Болгария: DARA — Bangaranga Хорватия: LELEK — Andromeda Великобритания: LOOK MUM NO COMPUTER — Eins, Zwei, Drei Франция: Monroe — Regarde Молдова: Satoshi — Viva, Moldova! Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin Польша: ALICJA — Pray Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más Швеция: FELICIA — My System Кипр: Antigoni — JALLA Италия: Sal Da Vinci — Per Sempre Sì Норвегия: JONAS LOVV — YA YA YA YA Румыния: Alexandra Căpitănescu — Choke Me Австрия: COSMÓ — Tanzschein

Новини.LIVE информировали, что украинская певица LELEKA на Евровидении-2026 в Вене вышла в гранд-финал конкурса. Во время выступления во втором полуфинале она установила абсолютный рекорд, удержав одну ноту в течение 30 секунд. Именно это вокальное достижение стало главной сенсацией ее номера.

Новини.LIVE также сообщали, что ранее LELEKA заявила, что не рассматривает конкурс как гарантию быстрых заработков или большой популярности. По ее словам, дальнейший успех артиста зависит исключительно от работы и развития после участия в шоу. Она также отметила, что внимание публики после конкурса быстро переходит к новым исполнителям.