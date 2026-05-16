Гранд-фінал Євробачення-2026: де і коли дивитися

Предcтавниця України на Євробаченні-2026 LELEKA. Фото: LELEKA/Facebook

Гранд-фінал Євробачення-2026 відбудеться у суботу, 16 травня, у Відні на арені Wiener Stadthalle. За перемогу змагатимуться 25 країн, серед яких і Україна, яку представляє співачка LELEKA з піснею Ridnym. Подивитися шоу можна буде в прямому ефірі на телебаченні, онлайн-платформах і офіційних сервісах конкурсу.

Євробачення-2026: де та о котрій дивитися

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2026 виходить на фінальну пряму — вже ввечері 16 травня стане відомо ім’я переможця. Гранд-фінал прийматиме столиця Австрії Відень, де на сцену вийдуть представники 25 країн.

Україну на конкурсі представляє співачка LELEKA з композицією Ridnym. За результатами жеребкування вона виступить під номером 7.

Глядачі зможуть стежити за подією одразу на кількох платформах: офіційних YouTube-каналах "Євробачення", телеканалі та сайті "Суспільне Культура", ресурсі "Суспільне Євробачення", а також на "Радіо Промінь".

Прямий ефір гранд-фіналу розпочнеться о 22:00 за київським часом. О 21:30 стартує передшоу на YouTube-каналі "Євробачення Україна", де покажуть залаштунки та аналітичні включення експертів.

Голосування відкриється після виступів усіх учасників. Віддати свій голос можна через офіційний застосунок Eurovision Song Contest App, сайт esc.vote, а також за допомогою SMS або телефонного дзвінка.

Зазначимо, що головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік, яка перебуває у Відні з офіційною акредитацією на Євробаченні-2026, інформуватиме про всі останні новини та події з гранд-фіналу пісенного конкурсу.

Порядок виступів у гранд-фіналі Євробачення-2026

Данія: Søren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem Німеччина: Sarah Engels — Fire Ізраїль: Noam Bettan — Michelle Бельгія: ESSYLA — Dancing on the Ice Албанія: Alis — Nân Греція: Akylas — Ferto Україна: LELEKA — Ridnym Австралія: Delta Goodrem — Eclipse Сербія: LAVINA — Kraj Mene Мальта: AIDAN — Bella Чехія: Daniel Zizka — CROSSROADS Болгарія: DARA — Bangaranga Хорватія: LELEK — Andromeda Велика Британія: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei Франція: Monroe — Regarde Молдова: Satoshi — Viva, Moldova! Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin Польща: ALICJA — Pray Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más Швеція: FELICIA — My System Кіпр: Antigoni — JALLA Італія: Sal Da Vinci — Per Sempre Sì Норвегія: JONAS LOVV — YA YA YA Румунія: Alexandra Căpitănescu — Choke Me Австрія: COSMÓ — Tanzschein

Новини.LIVE інформували, що українська співачка LELEKA на Євробаченні-2026 у Відні вийшла до гранд-фіналу конкурсу. Під час виступу в другому півфіналі вона встановила абсолютний рекорд, утримавши одну ноту протягом 30 секунд. Саме це вокальне досягнення стало головною сенсацією її номера.

Новини.LIVE також повідомляли, що раніше LELEKA заявила, що не розглядає конкурс як гарантію швидких заробітків чи великої популярності. За її словами, подальший успіх артиста залежить виключно від роботи та розвитку після участі в шоу. Вона також наголосила, що увага публіки після конкурсу швидко переходить до нових виконавців.