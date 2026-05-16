Євробачення-2026: LELÉKA встановила абсолютний рекорд у ноті

Представниця України на Євробаченні-2026 LELÉKA. Фото: Reuters

Цього тижня у Відні (Австрія) проходить Євробачення-2026, де на другому півфіналі українська співачка LELÉKA пройшла у фінал пісенного конкурсу. Однак вона не лише пройшла у гранд-фінал, але й становила історичний рекорд після масованої атаки РФ.

Зауважимо, що Новини.LIVE працює на Євробаченні-2026 з офіційною акредитацією.

Що сказала співачка після виступу та який вона встановила рекорд

Зауважимо, що виступ співачки LELÉKA стався після того, як росіяни здійснили комбінований обстріл по Києву. На питання, як було виступати після такого страшної атаки, виконавиця сказала, що емоційно, але й водночас це дало ще більше мотивації підтримати українців.

"Хочеться наперекір всьому показати, які ми прекрасні, які ми прогресивні, які ми осяйні, які ми неймовірні. І що ми віримо і знаємо, що ми створимо ту реальність, в якій будуть хотіти жити всі люди", — сказала вона в коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Наразі відомо, що під час фіналу з ліричною піснею "Рідним" представниця України вийде під сьомим номером. Олена Халік зазначила, що LELÉKA вже відзначилася неабияким досягненням — вона побила абсолютний рекорд конкурсу, протримавши ноту 30 секунд.

За виступом у пресцентрі стежила переможниця Євробачення 2016 року Джамала. Співачка сильно хвилювалася за LELÉKA та високо оцінила її номер.

Станом на зараз букмекери прогнозують Україні 11 місце, проте фінал залишається непередбачуваним. Цьогорічна організація у Відні значно перевищує за масштабами та рівнем підготовки торішній конкурс у Швейцарії. У гранд-фіналі також очікуються виступи українських легенд — Вєрки Сердючки та Руслани.

Співачка LELÉKA розповіла, яка вартість її номера на Євробаченні-2026. За її словами, йдеться про суму близько 300 тисяч доларів і більш як 93% від необхідного бюджету вже залучено.

Українська співачка Джамала у коментарі розповіла про свою перемогу на Євробаченні-2016 та поділилася емоціями та спогадами у той день.