Результати другого півфіналу Євробачення-2026: хто у фіналі

Виступ української співачки LELÉKA на Євробаченні-2026. Фото: Reuters

У четвер, 14 квітня, у Відні (Австрія) пройшов другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2026. Як і в першому півфіналі, у конкурсі приймали участь 15 представників різних країн, і до гранд-фіналу пройшли десять з них — включаючи Україну.

Про результати другого пів фіналу повідомляє головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік, яка перебуває у Відні з офіційною акредитацією на Євробаченні-2026.

Другий півфінал Євробачення-2026

У другому півфіналі виступили представники Болгарії, Азербайджану, Румунії, Люксембурга, Чехії, Вірменії, Швейцарії, Кіпр, Латвії, Данії, Австралії, України, Албанії, Мальти та Норвегії. Також на сцені виступили виконавці з Австрії, Франції та Великої Британії.

Виступ української співачки LELÉKA на Євробаченні-2026. Фото: Reuters

Виступ румунської співачки Alexandra Căpitănescu на Євробаченні-2026. Фото: Reuters

Виступ люксембургської співачки Eva Marija на Євробаченні-2026. Фото: Reuters

За результатами голосування глядачів, до другого півфіналу пройшли:

Болгарія: DARA — з піснею Bangaranga

Україна: LELÉKA — Ridnym ;

; Норвегія: JONAS LOVV — YA YA YA;

Австралія: Delta Goodrem — Eclipse;

Румунія: Alexandra Căpitănescu — Choke Me;

Мальта: AIDAN — Bella;

Кіпр: Antigoni — JALLA;

Албанія: Alis — Nân;

Данія: Søren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem;

Чехія: Daniel Zizka — CROSSROADS;

Переможці другого півфіналу Євробачення-2026. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що гранд-фінал відбудеться вже у суботу, 16 травня. До нього увійшли представники таких країн, які на фото нижче:

Читайте також:

Країни, учасники яких пройшли у гранд-фінал Євробачення-2026. Фото: "Суспільне"

Раніше Новини.LIVE повідомляло, хто виступав у першому півфіналі пісенного конкурсу і кому вдалося пройти до фіналу.

Також ми писали, що співачка LELÉKA розповіла, яка вартість її номера на Євробаченні-2026. За її словами, йдеться про суму близько 300 тисяч доларів і більш як 93% від необхідного бюджету вже залучено.