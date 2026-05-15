Результати другого півфіналу Євробачення-2026: Україна прошла у фінал

Результати другого півфіналу Євробачення-2026: Україна прошла у фінал

Дата публікації: 15 травня 2026 00:14
Результати другого півфіналу Євробачення-2026: хто у фіналі
Виступ української співачки LELÉKA на Євробаченні-2026. Фото: Reuters

У четвер, 14 квітня, у Відні (Австрія) пройшов другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2026. Як і в першому півфіналі, у конкурсі приймали участь 15 представників різних країн, і до гранд-фіналу пройшли десять з них — включаючи Україну.

Про результати другого пів фіналу повідомляє головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік, яка перебуває у Відні з офіційною акредитацією на Євробаченні-2026.

Другий півфінал Євробачення-2026

У другому півфіналі виступили представники Болгарії, Азербайджану, Румунії, Люксембурга, Чехії, Вірменії, Швейцарії, Кіпр, Латвії, Данії, Австралії, України, Албанії, Мальти та Норвегії. Також на сцені виступили виконавці з Австрії, Франції та Великої Британії.

LELÉKA виступила на Євробаченні-2026
Виступ української співачки LELÉKA на Євробаченні-2026. Фото: Reuters
Хто увійшов до гранфіналу Євробачення 2026
Виступ румунської співачки Alexandra Căpitănescu на Євробаченні-2026. Фото: Reuters
Другий півфінал Євробачення-2026 - результати
Виступ люксембургської співачки Eva Marija на Євробаченні-2026. Фото: Reuters

За результатами голосування глядачів, до другого півфіналу пройшли:

  • Болгарія: DARA — з піснею Bangaranga
  • Україна: LELÉKA — Ridnym;
  • Норвегія: JONAS LOVV — YA YA YA;
  • Австралія: Delta Goodrem — Eclipse;
  • Румунія: Alexandra Căpitănescu — Choke Me;
  • Мальта: AIDAN — Bella;
  • Кіпр: Antigoni — JALLA;
  • Албанія: Alis — Nân;
  • Данія: Søren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem;
  • Чехія: Daniel Zizka — CROSSROADS;
Україна перемогла у другому півфіналі Євробачення-2026
Переможці другого півфіналу Євробачення-2026. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що гранд-фінал відбудеться вже у суботу, 16 травня. До нього увійшли представники таких країн, які на фото нижче:

Країни, учасники яких пройшли у гранд-фінал Євробачення-2026. Фото: "Суспільне"

Раніше Новини.LIVE повідомляло, хто виступав у першому півфіналі пісенного конкурсу і кому вдалося пройти до фіналу.

Також ми писали, що співачка LELÉKA розповіла, яка вартість її номера на Євробаченні-2026. За її словами, йдеться про суму близько 300 тисяч доларів і більш як 93% від необхідного бюджету вже залучено.

Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
