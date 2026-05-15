Результати другого півфіналу Євробачення-2026: хто у фіналі

Результати другого півфіналу Євробачення-2026: Україна прошла у фінал
У четвер, 14 квітня, у Відні (Австрія) пройшов другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2026. Як і в першому півфіналі, у конкурсі приймали участь 15 представників різних країн, і до гранд-фіналу пройшли десять з них — включаючи Україну.
Про результати другого пів фіналу повідомляє головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік, яка перебуває у Відні з офіційною акредитацією на Євробаченні-2026.
У другому півфіналі виступили представники Болгарії, Азербайджану, Румунії, Люксембурга, Чехії, Вірменії, Швейцарії, Кіпр, Латвії, Данії, Австралії, України, Албанії, Мальти та Норвегії. Також на сцені виступили виконавці з Австрії, Франції та Великої Британії.
За результатами голосування глядачів, до другого півфіналу пройшли:
- Болгарія: DARA — з піснею Bangaranga
- Україна: LELÉKA — Ridnym;
- Норвегія: JONAS LOVV — YA YA YA;
- Австралія: Delta Goodrem — Eclipse;
- Румунія: Alexandra Căpitănescu — Choke Me;
- Мальта: AIDAN — Bella;
- Кіпр: Antigoni — JALLA;
- Албанія: Alis — Nân;
- Данія: Søren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem;
- Чехія: Daniel Zizka — CROSSROADS;
Зазначимо, що гранд-фінал відбудеться вже у суботу, 16 травня. До нього увійшли представники таких країн, які на фото нижче:
Також ми писали, що співачка LELÉKA розповіла, яка вартість її номера на Євробаченні-2026. За її словами, йдеться про суму близько 300 тисяч доларів і більш як 93% від необхідного бюджету вже залучено.