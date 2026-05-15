Результаты второго полуфинала Евровидения-2026: кто в финале

Выступление украинской певицы LELÉKA на Евровидении-2026. Фото: Reuters

В четверг, 14 апреля, в Вене (Австрия) прошел второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2026. Как и в первом полуфинале, в конкурсе принимали участие 15 представителей разных стран, и в гранд-финал прошли десять из них - включая Украину.

О результатах второго полуфинала сообщает главный редактор "Новини.LIVE" Елена Халик, которая находится в Вене с официальной аккредитацией на "Евровидении-2026".

Второй полуфинал Евровидения-2026

Во втором полуфинале выступили представители Болгарии, Азербайджана, Румынии, Люксембурга, Чехии, Армении, Швейцарии, Кипр, Латвии, Дании, Австралии, Украины, Албании, Мальты и Норвегии. Также на сцене выступили исполнители из Австрии, Франции и Великобритании.

Выступление румынской певицы Alexandra Căpitănescu на Евровидении-2026. Фото: Reuters

Выступление люксембургской певицы Eva Marija на Евровидении-2026. Фото: Reuters

По результатам голосования зрителей, во второй полуфинал прошли:

Болгария: DARA — с песней Bangaranga

Украина: LELÉKA — Ridnym ;

; Норвегия: JONAS LOVV — YA YA YA YA;

Австралия: Delta Goodrem — Eclipse;

Румыния: Alexandra Căpitănescu — Choke Me;

Мальта: AIDAN — Bella;

Кипр: Antigoni — JALLA;

Албания: Alis — Nân;

Дания: Søren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem;

Чехия: Daniel Zizka — CROSSROADS;

Победители второго полуфинала Евровидения-2026. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что гранд-финал состоится уже в субботу, 16 мая. В него вошли представители таких стран, которые на фото ниже:

Страны, участники которых прошли в гранд-финал Евровидения-2026. Фото: "Суспільне"

Ранее Новини.LIVE сообщало, кто выступал в первом полуфинале песенного конкурса и кому удалось пройти в финал.

Также мы писали, что певица LELÉKA рассказала, какова стоимость ее номера на Евровидении-2026. По ее словам, речь идет о сумме около 300 тысяч долларов и более 93% от необходимого бюджета уже привлечено.