Результаты второго полуфинала Евровидения-2026: кто в финале

Результаты второго полуфинала Евровидения-2026: Украина прошла в финал
В четверг, 14 апреля, в Вене (Австрия) прошел второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2026. Как и в первом полуфинале, в конкурсе принимали участие 15 представителей разных стран, и в гранд-финал прошли десять из них - включая Украину.
О результатах второго полуфинала сообщает главный редактор "Новини.LIVE" Елена Халик, которая находится в Вене с официальной аккредитацией на "Евровидении-2026".
Во втором полуфинале выступили представители Болгарии, Азербайджана, Румынии, Люксембурга, Чехии, Армении, Швейцарии, Кипр, Латвии, Дании, Австралии, Украины, Албании, Мальты и Норвегии. Также на сцене выступили исполнители из Австрии, Франции и Великобритании.
По результатам голосования зрителей, во второй полуфинал прошли:
- Болгария: DARA — с песней Bangaranga
- Украина: LELÉKA — Ridnym;
- Норвегия: JONAS LOVV — YA YA YA YA;
- Австралия: Delta Goodrem — Eclipse;
- Румыния: Alexandra Căpitănescu — Choke Me;
- Мальта: AIDAN — Bella;
- Кипр: Antigoni — JALLA;
- Албания: Alis — Nân;
- Дания: Søren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem;
- Чехия: Daniel Zizka — CROSSROADS;
Отметим, что гранд-финал состоится уже в субботу, 16 мая. В него вошли представители таких стран, которые на фото ниже:
Также мы писали, что певица LELÉKA рассказала, какова стоимость ее номера на Евровидении-2026. По ее словам, речь идет о сумме около 300 тысяч долларов и более 93% от необходимого бюджета уже привлечено.