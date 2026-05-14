Джамала поделилась воспоминаниями в годовщину победы на Евровидении-2016

Певица Джамала. Фото: Jamala/Facebook

Украинская певица Джамала вспомнила свою победу на Евровидении-2016 в годовщину триумфа. Прошло ровно 10 лет с тех пор, как артистка получила хрустальный микрофон в Стокгольме с песней "1944". Исполнительница поделилась эмоциями и воспоминаниями о том дне и обратилась к поклонникам.

Своими эмоциями она поделилась в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик, которая сейчас находится в Вене с официальной аккредитацией на Евровидении-2026.

Джамала на Евровидении-2016. Фото: Джамала/Telegram

Украинская певица Джамала в комментарии Новини.LIVE вспомнила свою победу на Евровидении-2016. Она отметила, что этот конкурс для нее всегда вызывает приятные воспоминания и остается важной частью творческой жизни. Артистка также подчеркнула, что Евровидение является своеобразным "музыкальным олимпийским конкурсом", который открывает новые таланты.

"Мне кажется, что для меня это всегда такие флешбеки классные, приятные. И для меня это честь быть всегда рядом с этим конкурсом в любой роли, на вечере выступать, или в роли продюсера. Я не знаю, мне все нравится, потому что это конкурс, который рождает и продолжает музыкальных людей, которые поражают, которые демонстрируют свою страну. Такой музыкальный олимпийский конкурс", — сказала Джамала главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

В день годовщины победы на международном песенном конкурсе Джамала также опубликовала сообщение в Telegram, где вспомнила события 2016 года и поделилась архивными фото. Она напомнила, что тогда получила 534 балла от жюри и зрителей за песню "1944", которая принесла Украине победу.

В своей заметке артистка написала, что этот день до сих пор вызывает сильные эмоции и воспоминания.

"Ровно 10 лет назад я победила. 10 лет... ааа. Эти звуки Ukraine єєєєє. Лежу и пытаюсь вспомнить детали того дня. Помогите. Покажите ваши фото того момента — с кем смотрели, какие были эмоции?

В те дни меня поздравили J.K. Rowling, Justin Timberlake, Adele, Gregory Porter и другие. Кроме главного трофея, я получила еще и отдельную награду от жюри. И до сих пор это рекорд по количеству 12 баллов за 70 лет Eurovision. Столько всего в голове — не могу собрать мысли. Что еще? Вы все помните", — написала Джамала.

Скриншот сообщения Джамалы/Telegram

Новини.LIVE о закулисье Евровидения-2026

Главный редактор Новини.LIVE Елена Халик, которая сейчас находится в Вене с официальной аккредитацией, поделилась подробностями из закулисья Евровидения-2026 после первой пресрепетиции второго полуфинала в Вене. По ее словам, номер представительницы Украины LELÉKA заметно отличается среди большинства ярких и динамичных выступлений нынешнего конкурса своей эмоциональностью и лиричностью.

Одним из главных элементов постановки станет харьковская бандура, которая будет символизировать украинский культурный код на сцене Евровидения. По замыслу режиссеров, сначала инструмент появится в виде отдельных частей, а уже во время номера превратится в полноценную бандуру, на которой будет играть музыкант.

Букмекеры положительно оценивают шансы украинской участницы. Во втором полуфинале LELÉKA прогнозируют место в первой четверке, а в финале — попадание в десятку лучших.

Накануне свои оценки уже выставило профессиональное жюри, а во время второго полуфинала будут голосовать зрители стран-участниц. Украинская певица выступит под 12-м номером.

Напомним, что в мае 2022 года украинская группа Kalush Orchestra победила на "Евровидении", которое проходило в Турине (Италия), с песней "Stefania". Они набрали в общей сложности 631 балл (192 от жюри и рекордные 439 от зрителей).

Новини.LIVE информировали, что победительница Евровидения-2016 Jamala поделилась впечатлениями от репетиции выступления LELÉKA на Евровидении-2026. По словам певицы, номер украинской артистки настолько ее растрогал, что она не сдержала слез. Jamala также выразила убеждение, что выступление LELÉKA сможет эмоционально поразить европейскую аудиторию.

Новини.LIVE сообщали, что 14 мая в 22:00 состоится второй полуфинал Евровидения-2026, в котором за выход в финал будут соревноваться 15 участников, в том числе и представительница Украины LELÉKA. Певица выступит под 12-м номером с песней "Ridnym". Для сцены артистка выбрала образ от украинского бренда Litkovska.