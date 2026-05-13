LELÉKA объяснила, почему не ожидает больших гонораров после Евровидения

Певица LELÉKA.

Представительница Украины на Евровидении-2026 LELÉKA считает, что участие в международном песенном конкурсе не гарантирует артистам финансового успеха или мгновенной популярности. По словам певицы, после Евровидения все зависит от самого исполнителя, его работы и дальнейшего творческого развития.

Об этом артистка рассказала в интервью главному редактору Новини.LIVE Елене Халик, которая работает на Евровидении-2026 с официальной аккредитацией.

LELÉKA высказалась о финансовых ожиданиях после конкурса

Артистка отметила, что не стоит воспринимать Евровидение как "финансовый трамплин", ведь реальность значительно сложнее.

"Автоматически из-за того, что ты попал на Евровидение, деньги к тебе рекой не польются. Это уже зависит от артиста — что ты делаешь дальше и как используешь эту возможность", — сказала LELÉKA.

Певица отметила, что каждый год конкурс открывает новые имена, а внимание публики быстро переключается на следующих участников.

"Каждый год приходят новые артисты. И все живут только этой актуальной волной. Есть единицы, которые сделали какой-то ход, который остается годами и может приносить средства, но обычно, мне кажется, о тебе забывают", — пояснила она.

LELÉKA также призналась, что не ожидает мгновенного обогащения или больших гонораров после выступления на Евровидении, хотя надеется на увеличение узнаваемости.

"Возможно узнаваемость увеличится. Но это не означает автоматически, что все будут готовы платить миллионы или сотни тысяч за концерты", — добавила артистка.

