Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение LELÉKA объяснила, почему не ожидает больших гонораров после Евровидения

LELÉKA объяснила, почему не ожидает больших гонораров после Евровидения

Ua ru
Дата публикации 13 мая 2026 23:57
LELÉKA объяснила, почему не ожидает больших гонораров после Евровидения
Певица LELÉKA. Фото: instagram.com/leleka_music

Представительница Украины на Евровидении-2026 LELÉKA считает, что участие в международном песенном конкурсе не гарантирует артистам финансового успеха или мгновенной популярности. По словам певицы, после Евровидения все зависит от самого исполнителя, его работы и дальнейшего творческого развития.

Об этом артистка рассказала в интервью главному редактору Новини.LIVE Елене Халик, которая работает на Евровидении-2026 с официальной аккредитацией.

LELÉKA высказалась о финансовых ожиданиях после конкурса

Артистка отметила, что не стоит воспринимать Евровидение как "финансовый трамплин", ведь реальность значительно сложнее.

"Автоматически из-за того, что ты попал на Евровидение, деньги к тебе рекой не польются. Это уже зависит от артиста — что ты делаешь дальше и как используешь эту возможность", — сказала LELÉKA.

Певица отметила, что каждый год конкурс открывает новые имена, а внимание публики быстро переключается на следующих участников.

Читайте также:

"Каждый год приходят новые артисты. И все живут только этой актуальной волной. Есть единицы, которые сделали какой-то ход, который остается годами и может приносить средства, но обычно, мне кажется, о тебе забывают", — пояснила она.

LELÉKA также призналась, что не ожидает мгновенного обогащения или больших гонораров после выступления на Евровидении, хотя надеется на увеличение узнаваемости.

"Возможно узнаваемость увеличится. Но это не означает автоматически, что все будут готовы платить миллионы или сотни тысяч за концерты", — добавила артистка.

Ранее в интервью Новини.LIVE, представительница Украины рассказала о бюджете своего номера на Евровидении-2026. Певица заявила, что потратит на выступление около 300 тысяч долларов.

А также в блиц-интервью LELÉKA поделилась первыми впечатлениями от Евровидения-2026.

конкурс Евровидение 2026 LELEKA
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации