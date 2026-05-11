Евровидение-2026: LELÉKA в блиц-интервью поделилась первыми впечатлениями

Певица LELÉKA на открытии "Евровидения". Фото: Reuters

В воскресенье, 10 мая, в Вене (Австрия) началась официальная неделя "Евровидения-2026". Певица LELÉKA, которая будет представлять Украину на конкурсе, уже рассказала о первых впечатлениях, поддержке и репетиции своего номера.

Об этом она сказала в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик и другим журналистам.

Что сказала LELÉKA о Евровидении

Во время интервью Елена Халик отметила, что певицу LELÉKA очень тепло воспринимали на "бирюзовой дорожке" во время открытия Eurovision Village, поэтому украинку спросили, какие у нее впечатления, когда она фактически почти стадион почувствовала.

"Это очень приятно, это очень вдохновляюще. Это еще больше усиливает это ощущение во мне, что я благодарна, что мне дали шанс представлять нашу страну. И что я сделаю все для того, чтобы показать красоту нашей культуры, как символ того, что мы имеем право быть, существовать и вдохновлять других", — ответила LELÉKA.

Журналисты отметили, что сейчас уже появились первые кадры репетиций, поэтому у певицы спросили, насколько ей нравится ее номер, постановка и сцена.

LELÉKA отметила, что чувствует силу, поскольку у нее "невероятная команда". Организаторы "Евровидения" тоже очень профессиональные, "которые делают все, чтобы воплотить наше видение, наши идеи".

"Столько всего, сколько меня вдохновляет и наполняет энергию, что это просто невозможно не сиять. Цель, ради чего это все делается, это тоже дает очень много силы. Я просто хочу самого лучшего для нас всех", — отметила представительница Украины.

Представители медиа не упустили и тот факт, что на открытии "Евровидения" очень много было поддержки в адрес LELÉKA, и даже каждый второй артист пел песню "Рідне". На вопрос, чувствует ли певица поддержку от других артистов, она сказала следующее:

"Я чувствую поддержку и от артистов, и от организаторов. Это просто что-то невероятное. Мне столько людей говорили, что у них ходят мурашки по телу, и что это невероятно, и что вау, перформанс, вживую вы так звучите. То есть, люди видят и оценивают уровень, на котором сегодня Украина будет представлена. Это большое счастье, и это придает мне еще больше сил", — подчеркнула украинская певица.

Также она рассказала о рационе своего питания. В частности подтвердила предыдущее заявление, что "не ела штрудель" и питается "очень классно" - фрешами, витаминами и водой. В то же время команда ее оберегает и дает самое прекрасное. Поэтому штрудель будет только после победы на конкурсе.

На вопрос, успела ли LELÉKA куда-то сходить в Вене, она отметила, что наслаждалась архитектурой глядя в окно автобуса, но сейчас приоритет в другом.

Как сообщало Новости.LIVE, "Евровидение" 2026 пройдет на стадионе Wiener Stadthalle. Даты проведения следующие: первый полуфинал состоится 12 мая, второй — 12 мая, а гранд-финал — 16 мая.

