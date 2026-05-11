Євробачення-2026: LELÉKA в бліц-інтерв'ю поділилася першими враженнями

Співачка LELÉKA на відкритті "Євробачення". Фото: Reuters

У неділю, 10 травня, у Відні (Австрія) розпочався офіційний тиждень "Євробачення-2026". Співачка LELÉKA, яка представлятиме Україну на конкурсі, вже розповіла про перші враження, підтримку і репетицію свого номера.

Про це вона сказала в коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік та іншим журналістам. Зауважимо, що Новини.LIVE мають акредитацію та працюватимуть на Євробаченні.

Що сказала LELÉKA про Євробачення

Під час інтерв'ю Олена Халік зазначила, що співачку LELÉKA дуже тепло сприймали на "бірюзовій доріжці" під час відкриття Eurovision Village, тож українку спитали, які у неї враження, коли вона фактично майже стадіон відчула.

"Це дуже приємно, це дуже натхненно. Це ще більше підсилює це відчуття в мені, що я вдячна, що мені дали шанс репрезентувати нашу країну. І що я зроблю все для того, щоб показати красу нашої культури, як символ того, що ми маємо право бути, існувати і надихати інших", — відповіла LELÉKA.

Журналісти зазначили, що наразі вже з'явилися перші кадри репетицій, тож у співачки спитали, наскільки їй подобається її номер, постановка та сцена.

Читайте також:

LELÉKA зазначила, що відчуває силу, оскільки у неї "неймовірна команда". Організатори "Євробачення" теж дуже професійні, "які роблять все, щоб втілити нашу візію, наші ідеї".

"Стільки всього, скільки мене надихає і наповнює енергію, що це просто неможливо не сяяти. Мета, заради чого це все робиться, це теж дає дуже багато сили. Я просто хочу найкращого для нас всіх", — зазначила представниця України.

Представники медіа не упустили і той факт, що на відкритті "Євробачення" дуже багато було підтримки на адресу LELÉKA, і навіть кожен другий артист співав пісню "Рідне". На запитання, чи відчуває співачка підтримку від інших артистів, вона сказала наступне:

"Я відчуваю підтримку і від артистів, і від організаторів. Це просто щось неймовірне. Мені стільки людей говорили, що у них ходять мурахи по тілу, і що це неймовірно, і що вау, перформанс, наживо ви так звучите. Тобто, люди бачать і оцінюють рівень, на якому сьогодні Україна буде представлена. Це велике щастя, і це надає мені ще більше сил", — підкреслила українська співачка.

Також вона розповіла про раціон свого харчування. Зокрема підтвердила попередню заяву, що "не їла штрудель" і харчується "дуже класно" — фрешами, вітамінами та водою. Водночас команда її оберігає і дає найпрекрасніше. Тож штрудель буде лише після перемоги на конкурсі.

На запитання, чи встигла LELÉKA кудись сходити у Відні, вона зазначила, що насолоджувалася архітектурою дивлячись у вікно автобуса, але наразі пріоритет в іншому.

Як повідомляло Новини.LIVE, "Євробачення" 2026 пройде на стадіоні Wiener Stadthalle. Дати проведення такі: перший полуфінал відбудеться 12 травня, другий — 12 травня, а гранд-фінал — 16 травня.

Також ми писали, що за словами співачки, з деякими виконавцями є дуже спільна енергія. Проте LELÉKA наголосила, що почувається з ними дуже комфортно та на відчуває конкуренції.

Водночас букмекери прогнозують, що Україна отримає 9 місце, хоча нещодавно країна посідала восьму сходинку.