LELÉKA пояснила, чому не очікує великих гонорарів після Євробачення

Співачка LELÉKA.

Представниця України на Євробаченні-2026 LELÉKA вважає, що участь у міжнародному пісенному конкурсі не гарантує артистам фінансового успіху чи миттєвої популярності. За словами співачки, після Євробачення все залежить від самого виконавця, його роботи та подальшого творчого розвитку.

Про це артистка розповіла в інтерв'ю головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік, яка працює на Євробаченні-2026 з офіційною акредитацією.

LELÉKA висловилася про фінансові очікування після конкурсу

Артистка зазначила, що не варто сприймати Євробачення як "фінансовий трамплін", адже реальність значно складніша.

"Автоматично через те, що ти потрапив на Євробачення, гроші до тебе рікою не поллються. Це вже залежить від артиста — що ти робиш далі і як використовуєш цю можливість", — сказала LELÉKA.

Співачка наголосила, що щороку конкурс відкриває нові імена, а увага публіки швидко перемикається на наступних учасників.

"Кожен рік приходять нові артисти. І всі живуть тільки цією актуальною хвилею. Є одиниці, які зробили якийсь хід, який залишається роками і може приносити кошти, але зазвичай, мені здається, про тебе забувають", — пояснила вона.

LELÉKA також зізналася, що не очікує миттєвого збагачення чи великих гонорарів після виступу на Євробаченні, хоча сподівається на збільшення впізнаваності.

"Можливо впізнаваність збільшиться. Але це не означає автоматично, що всі будуть готові платити мільйони чи сотні тисяч за концерти", — додала артистка.

Раніше в інтерв'ю Новини.LIVE, представниця України розповіла про бюджет свого номеру на Євробаченні-2026. Співачка заявила, що витратить на виступ близько 300 тисяч доларів.

