Евровидение 2026 - Джамала сравнила роли продюсера и участницы Нацотбора

Украинская певица и победительница "Евровидения-2016" Джамала призналась, что продюсерская роль в Национальном отборе кардинально отличается от участия в конкурсе как исполнительницы. В этом году артистке представилась возможность попробовать себя в роли саундпродюсера шоу.

О новом опыте исполнительница рассказала главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

Джамала рассказала о трудностях во время Нацотбора и вспомнила участие в "Евровидении"

По словам певицы, продюсирование Нацотбора - это другая, но не менее сложная ответственность, чем выход на сцену от имени страны.

"Это не сравнить. Конечно, когда ты представляешь страну — это огромная ответственность. И ты сам с ней, как бы это не звучало сейчас необъективно, конечно, это командная работа, но тем не менее на сцене ты сам. Быть продюсером — это тоже ответственно, но тут много факторов. Здесь огромная команда. И каждый департамент отвечает за свою часть", — рассказала Джамала.

По словам певицы, работа над песнями была сложной и многоуровневой — от отбора материала до доработки номеров. Она также подчеркнула, что наличие фан-базы и опыта у исполнителя не гарантирует легкого выступления на конкурсе.

"Сначала выбрать из огромного количества, потом из того сырья, которое было, сделать, выбрать песни, собрать их, поменять смыслы, десаранжировку, доработать вокал. Потому что, понимаете, огромная ошибка в том, что кажется, что есть исполнитель, у него есть своя база, фан-база. И он как бы движется, и все класс. Мол, чему и чему его учить. То есть он уже и так супер опытный. Но конкурс, он имеет такое свойство сжирать твое все", — говорит певица.

Джамала призналась, что очень серьезно подошла к своей роли и даже делилась с участниками своими профессиональными секретами.

"Я очень счастлива, что сегодня была причастна к юбилейному Нацотбору, с таким составом исполнителей. Мне очень было приятно, что все делали на максимум. Я вижу работу, которая была проделана, и я думаю, что оно точно им пригодится. Поверьте мне, я такими секретами, которыми делилась с ними, не делилась никогда. И более того, как бы это вызывающе не звучало, никто с ними такими секретами вообще не поделится. Когда мне говорили коллеги: "Ты что, сдурела такое рассказывать?", — сказала Джамала.

Певица отметила, что на представительнице страны на "Евровидении-2026", певице LELEKA, лежит большая ответственность снова привлечь внимание к Украине.

"Хотелось бы, чтобы новости о нас, о нашей войне, были так же громкие. Победить (для этого — ред.) было бы неплохо", — добавила Джамала.

