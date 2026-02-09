Відео
Головна Євробачення Джамала порівняла продюсування Нацвідбору та участь у Євробаченні

Джамала порівняла продюсування Нацвідбору та участь у Євробаченні

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 17:40
Євробачення 2026 — Джамала порівняла ролі продюсерки і учасниці Нацвідбору
Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Українська співачка та переможниця "Євробачення-2016" Джамала зізналася, що продюсерська роль у Національному відборі кардинально відрізняється від участі в конкурсі як виконавиці. Цього року артистці випала нагода спробувати себе у ролі саундпродюсерки шоу.

Про новий досвід виконавиця розповіла головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Читайте також:

Джамала розповіла про труднощі під час Нацвідбору та пригадала участь у "Євробаченні"

За словами співачки, продюсування Нацвідбору — це інша, але не менш складна відповідальність, ніж вихід на сцену від імені країни.

"Це не порівняти. Звичайно, коли ти представляєш країну — це величезна відповідальність. І ти сам з нею, як би це не звучало зараз необ'єктивно, звичайно, це командна робота, але тим не менш на сцені ти сам. Бути продюсером — це теж відповідально, але тут багато факторів. Тут величезна команда. І кожен департамент відповідає за свою частину", — розповіла Джамала.

За словами співачки, робота над піснями була складною та багаторівневою — від відбору матеріалу до доопрацювання номерів. Вона також наголосила, що наявність фан-бази та досвіду у виконавця не гарантує легкого виступу на конкурсі.

"Спочатку вибрати з величезної кількості, потім із тієї сировини, яка була, зробити, обрати пісні, зібрати їх, поміняти сенси, десаранжування, допрацювати вокал. Тому що, розумієте, величезна помилка тому, що здається, що є виконавець, в нього є своя база, фан-база. І він наче рухається, і все клас. Мовляв, чому й чого його вчити. Тобто він вже і так супер досвідчений. Але конкурс, він має таку властивість зжирати твоє все", — каже співачка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Джамала зізналася, що дуже серйозно підійшла до своєї ролі та навіть ділилася із учасниками своїми професійними секретами.

"Я дуже щаслива, що сьогодні була дотична до ювілейного Нацвідбору, з таким складом виконавців. Мені дуже було приємно, що всі робили на максимум. Я бачу роботу, яка була пророблена, і я думаю, що воно точно їм знадобиться. Повірте мені, я такими секретами, якими ділилася з ними, не ділилася ніколи. І більше того, як би це зухвало не звучало, ніхто з ними такими секретами взагалі не поділиться. Коли мені казали колеги: "Ти що, здуріла таке розказувати?", — сказала Джамала.

Співачка зазначила, що на представниці країни на "Євробаченні-2026", співачці LELEKA, лежить велика відповідальність знову привернути увагу до України.

"Хотілося б, щоб новини про нас, про нашу війну, були так само гучні. Перемогти (для цього — ред.) було б непогано", — додала Джамала.

Нагадаємо, у мережі розгорівся скандал через перемогу LELEKA у Нацвідборі на "Євробачення".

А також ми розповідали, про що пісня Ridnym, з якою співачка представить Україну у Відні.

Джамала українські зірки конкурс Нацвідбір Євробачення Євробачення 2026
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
