Джамала поділилася спогадами в річницю перемоги на Євробаченні у 2016 році

Співачка Джамала. Фото: Jamala/Facebook

Українська співачка Джамала згадала свою перемогу на Євробаченні-2016 у річницю тріумфу. Минуло рівно 10 років відтоді, як артистка здобула кришталевий мікрофон у Стокгольмі з піснею "1944". Виконавиця поділилася емоціями та спогадами про той день і звернулася до шанувальників.

Своїми емоціями вона поділилася у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік, яка наразі перебуває у Відні з офіційною акредитацією на Євробаченні-2026.

Джамала на Євробаченні-2016. Фото: Джамала/Telegram

Українська співачка Джамала у коментарі Новини.LIVE пригадала свою перемогу на Євробаченні-2016. Вона зазначила, що цей конкурс для неї завжди викликає приємні спогади та залишається важливою частиною творчого життя. Артистка також підкреслила, що Євробачення є своєрідним "музичним олімпійським конкурсом", який відкриває нові таланти.

"Мені здається, що для мене це завжди такі флешбеки класні, приємні. І для мене це честь бути завжди поряд з цим конкурсом в будь-якій ролі, на вечорі виступати, чи то у ролі продюсерки. Я не знаю, мені все подобається, тому що це конкурс, який народжує і продовжує музичних людей, які вражають, які демонструють свою країну. Такий музичний олімпійський конкурс", — сказала Джамала головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

У день річниці перемоги на міжнародному пісенному конкурсі Джамала також опублікувала допис у Telegram, де згадала події 2016 року та поділилася архівними фото. Вона нагадала, що тоді отримала 534 бали від журі та глядачів за пісню "1944", яка принесла Україні перемогу.

У своєму дописі артистка написала, що цей день і досі викликає сильні емоції та спогади.

"Рівно 10 років тому я перемогла. 10 років… ааа. Ці звуки Ukraine єєєєє. Лежу й намагаюсь згадати деталі того дня. Поможіть. Покажіть ваші фото того моменту — з ким дивились, які були емоції?

У ті дні мене привітали J.K. Rowling, Justin Timberlake, Adele, Gregory Porter тощо. Окрім головного трофею, я отримала ще й окрему нагороду від журі. І досі це рекорд за кількістю 12 балів за 70 років Eurovision. Стільки всього в голові — не можу зібрати думки. Що ще? Ви все памʼятаєте", — написала Джамала.

Скриншот повідомлення Джамали/Telegram

Новини.LIVE про залаштунки Євробачення-2026

Головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік, яка наразі перебуває у Відні з офіційною акредитацією, поділилася подробицями із залаштунків Євробачення-2026 після першої пресрепетиції другого півфіналу у Відні. За її словами, номер представниці України LELÉKA помітно вирізняється серед більшості яскравих і динамічних виступів цьогорічного конкурсу своєю емоційністю та ліричністю.

Одним із головних елементів постановки стане харківська бандура, яка символізуватиме український культурний код на сцені Євробачення. За задумом режисерів, спочатку інструмент з’явиться у вигляді окремих частин, а вже під час номера перетвориться на повноцінну бандуру, на якій гратиме музикант.

Букмекери позитивно оцінюють шанси української учасниці. У другому півфіналі LELÉKA прогнозують місце у першій четвірці, а у фіналі — потрапляння до десятки найкращих.

Напередодні свої оцінки вже виставило професійне журі, а під час другого півфіналу голосуватимуть глядачі країн-учасниць. Українська співачка виступить під 12-м номером.

Нагадаємо, що у травні 2022 року український гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні, яке проходило в Турині (Італія), з піснею "Stefania". Вони здобули загалом 631 бал (192 від журі та рекордні 439 від глядачів).

Новини.LIVE інформували, що переможниця Євробачення-2016 Jamala поділилася враженнями від репетиції виступу LELÉKA на Євробаченні-2026. За словами співачки, номер української артистки настільки її розчулив, що вона не стримала сліз. Jamala також висловила переконання, що виступ LELÉKA зможе емоційно вразити європейську аудиторію.

