Виступатиме Україна: де і коли дивитися другий півфінал "Євробачення-2026"

LELÉKA на генеральній репетиції. Фото: REUTERS/Lisa Leutner

Другий півфінал ювілейного, 70-го Євробачення-2026 відбудеться 14 травня о 22:00. Сьогодні за вихід до грандфіналу боротимуться 15 учасників, серед яких і представниця України — співачка LELÉKA.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Виступ України на Євробаченні

Українська артистка вийде на сцену Wiener Stadthalle під 12-м номером із композицією "Ridnym". Однією з головних особливостей номера стане звучання бандури — разом із LELÉKA виступить музикант Ярослав Джусь. Саме український народний інструмент має стати важливим елементом постановки та додати виступу національного колориту.

Для сцени LELÉKA обрала образ від української дизайнерки Лілії Літковської та бренду Litkovska. Над стилізацією конкурсного номера також працювала команда стилістки Маргарити Шекель.

Хто виступатиме у другому півфіналі

У другому півфіналі свої пісні також представлять конкурсанти з:

Албанії,

Данії,

Кіпру,

Норвегії,

Мальти,

Австралії,

Латвії,

Вірменії,

Румунії,

Швейцарії,

Азербайджану,

Люксембургу,

Болгарії,

Чехії.

За результатами голосування лише частина країн зможе пройти до фіналу конкурсу та продовжити боротьбу за перемогу на Євробачення-2026.

Де дивитися та слухати Євробачення-2026

Телетрансляція

Передшоу другого півфіналу стартує о 21:30 на телеканалі Суспільне Культура. Ведучими ефіру стануть Тімур Мірошниченко та співачка Світлана Тарабарова.

Сам півфінал розпочнеться о 22:00. Трансляцію супроводжуватимуть перекладом жестовою мовою, аби конкурс був доступним для людей із порушеннями слуху. Окремо також підготували спеціальну повноекранну версію ефіру з сурдоперекладом.

Радіо

Усі шоу Євробачення-2026 — два півфінали та фінал — транслюватиме радіо Радіо Промінь. Ефіри стартуватимуть о 22:00.

Онлайн-трансляція

Подивитися передшоу та прямі ефіри конкурсу можна буде також на сайті "Євробачення Україна" та на YouTube-каналі проєкту. Там же глядачі зможуть стежити за коментарями Тімура Мірошниченка та запрошених зіркових гостей.

Як писали Новини.LIVE, 12 травня відбувся перший півфінал Євробачення. До грандфіналу пройшли десятеро з 15 учасників.

Також ми писали, що LELÉKA розкрила бюджет участі у Євробаченні. Витрати команди сягнуть 120–130 тисяч доларів. Водночас Jerry Heil і Alyona Alyona називали вдвічі більшу суму.