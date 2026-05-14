Будет выступать Украина: когда смотреть второй полуфинал "Евровидения-2026"

LELÉKA на генеральной репетиции. Фото: REUTERS/Lisa Leutner

Второй полуфинал юбилейного, 70-го Евровидения-2026 состоится 14 мая в 22:00. Сегодня за выход в грандфинал будут бороться 15 участников, среди которых и представительница Украины — певица LELÉKA.

Выступление Украины на Евровидении

Украинская артистка выйдет на сцену Wiener Stadthalle под 12-м номером с композицией "Ridnym". Одной из главных особенностей номера станет звучание бандуры — вместе с LELÉKA выступит музыкант Ярослав Джусь. Именно украинский народный инструмент должен стать важным элементом постановки и добавить выступлению национального колорита.

Для сцены LELÉKA выбрала образ от украинского дизайнера Лилии Литковской и бренда Litkovska. Над стилизацией конкурсного номера также работала команда стилиста Маргариты Шекель.

Кто будет выступать во втором полуфинале

Во втором полуфинале свои песни также представят конкурсанты из:

Албании,

Дании,

Кипра,

Норвегии,

Мальты,

Австралии,

Латвии,

Армении,

Румынии,

Швейцарии,

Азербайджана,

Люксембурга,

Болгарии,

Чехии.

По результатам голосования только часть стран сможет пройти в финал конкурса и продолжить борьбу за победу на Евровидение-2026.

Где смотреть и слушать Евровидение-2026

Телетрансляция

Предшоу второго полуфинала стартует в 21:30 на телеканале Суспільне Культура. Ведущими эфира станут Тимур Мирошниченко и певица Светлана Тарабарова.

Сам полуфинал начнется в 22:00. Трансляцию будут сопровождать переводом на жестовом языке, чтобы конкурс был доступным для людей с нарушениями слуха. Отдельно также подготовили специальную полноэкранную версию эфира с сурдопереводом.

Радио

Все шоу Евровидения-2026 — два полуфинала и финал — будет транслировать радио Радио Проминь. Эфиры будут стартовать в 22:00.

Онлайн-трансляция

Посмотреть предшоу и прямые эфиры конкурса можно будет также на сайте "Евровидения Украина" и на YouTube-канале проекта. Там же зрители смогут следить за комментариями Тимура Мирошниченко и приглашенных звездных гостей.

Как писали Новини.LIVE, 12 мая состоялся первый полуфинал Евровидения. В грандфинал прошли десять из 15 участников.

Также мы писали, что LELÉKA раскрыла бюджет участия в Евровидении. Расходы команды достигнут 120-130 тысяч долларов. В то же время Jerry Heil и Alyona Alyona называли вдвое большую сумму.