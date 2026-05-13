Результаты первого полуфинала Евровидения: кто в финале
Во вторник, 12 мая, в Вене состоялся первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2026. Выступали 15 участников. В грандфинал прошли десять из них.
Новини.LIVE рассказывает об итогах первого полуфинала.
Первый полуфинал Евровидения-2026
В первом полуфинале выступили представители Молдовы, Швеции, Хорватии, Греции, Португалии, Грузии, Финляндии, Черногории, Эстонии, Израиля, Бельгии, Литвы, Сан-Марино, Польши и Сербии. Также вышли на сцену исполнители из Италии и Германии.
Во время голосования зрителям скучать тоже не пришлось: представила свой номер австрийская акробатическая шоу-группа Zurcaroh.
В грандфинал прошли:
- Греция: Akylas — Ferto;
- Финляндия: Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin;
- Бельгия: Essyla — Dancing on the Ice;
- Швеция: Felicia — My System;
- Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!
- Израиль: Noam Bettan — Michelle;
- Сербия: Lavina — Kraj Mene;
- Хорватия: Lelek — Andromeda;
- Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más;
- Польша: Alicja — Pray.
Второй полуфинал состоится 14 мая. Певица LELÉKA, которая представляет Украину, выступит под номером 12.
Ранее Новини.LIVE писал о том, где смотреть прямую трансляцию Евровидения-2026 и как правильно проголосовать за фаворита. Трансляция началась в 21:30 с предшоу. Сам конкурс стартовал в 22:00.
Также Новини.LIVE сообщал, что Украина теряет позиции в букмекерских ставках на Евровидение. Шансы на победу упали до критических 2%. Главным фаворитом остается Финляндия, которой пророчат триумф.