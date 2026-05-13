Результаты первого полуфинала Евровидения: кто в финале

Представитель Израиля Noam Bettan. Фото: REUTERS/Lisa Leutner

Во вторник, 12 мая, в Вене состоялся первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2026. Выступали 15 участников. В грандфинал прошли десять из них.

Первый полуфинал Евровидения-2026

В первом полуфинале выступили представители Молдовы, Швеции, Хорватии, Греции, Португалии, Грузии, Финляндии, Черногории, Эстонии, Израиля, Бельгии, Литвы, Сан-Марино, Польши и Сербии. Также вышли на сцену исполнители из Италии и Германии.

Представитель Греции Akylas. Фото: Суспільне

Выступление представительницы Бельгии Essyla. Фото: REUTERS/Lisa Leutner

Представители Финляндии Linda Lampenius & Pete Parkkonen. Фото: Суспільне

Во время голосования зрителям скучать тоже не пришлось: представила свой номер австрийская акробатическая шоу-группа Zurcaroh.

В грандфинал прошли:

Греция: Akylas — Ferto;

Финляндия: Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin;

Бельгия: Essyla — Dancing on the Ice;

Швеция: Felicia — My System;

Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!

Израиль: Noam Bettan — Michelle;

Сербия: Lavina — Kraj Mene;

Хорватия: Lelek — Andromeda;

Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más;

Польша: Alicja — Pray.

Результаты первого полуфинала Евровидения-2026. Фото: Суспільне

Второй полуфинал состоится 14 мая. Певица LELÉKA, которая представляет Украину, выступит под номером 12.

Ранее Новини.LIVE писал о том, где смотреть прямую трансляцию Евровидения-2026 и как правильно проголосовать за фаворита. Трансляция началась в 21:30 с предшоу. Сам конкурс стартовал в 22:00.

Также Новини.LIVE сообщал, что Украина теряет позиции в букмекерских ставках на Евровидение. Шансы на победу упали до критических 2%. Главным фаворитом остается Финляндия, которой пророчат триумф.