Результаты первого полуфинала Евровидения: кто в финале

Результаты первого полуфинала Евровидения: кто в финале

Дата публикации 13 мая 2026 00:20
Представитель Израиля Noam Bettan. Фото: REUTERS/Lisa Leutner

Во вторник, 12 мая, в Вене состоялся первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2026. Выступали 15 участников. В грандфинал прошли десять из них.

Новини.LIVE рассказывает об итогах первого полуфинала.

Первый полуфинал Евровидения-2026

В первом полуфинале выступили представители Молдовы, Швеции, Хорватии, Греции, Португалии, Грузии, Финляндии, Черногории, Эстонии, Израиля, Бельгии, Литвы, Сан-Марино, Польши и Сербии. Также вышли на сцену исполнители из Италии и Германии.

Представитель Греции Akylas. Фото: Суспільне
Выступление представительницы Бельгии Essyla. Фото: REUTERS/Lisa Leutner
Представители Финляндии Linda Lampenius & Pete Parkkonen. Фото: Суспільне

Во время голосования зрителям скучать тоже не пришлось: представила свой номер австрийская акробатическая шоу-группа Zurcaroh.

В грандфинал прошли:

  • Греция: Akylas — Ferto;
  • Финляндия: Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin;
  • Бельгия: Essyla — Dancing on the Ice;
  • Швеция: Felicia — My System;
  • Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!
  • Израиль: Noam Bettan — Michelle;
  • Сербия: Lavina — Kraj Mene;
  • Хорватия: Lelek — Andromeda;
  • Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más;
  • Польша: Alicja — Pray.
Результаты первого полуфинала Евровидения-2026. Фото: Суспільне

Второй полуфинал состоится 14 мая. Певица LELÉKA, которая представляет Украину, выступит под номером 12.

Ранее Новини.LIVE писал о том, где смотреть прямую трансляцию Евровидения-2026 и как правильно проголосовать за фаворита. Трансляция началась в 21:30 с предшоу. Сам конкурс стартовал в 22:00.

Также Новини.LIVE сообщал, что Украина теряет позиции в букмекерских ставках на Евровидение. Шансы на победу упали до критических 2%. Главным фаворитом остается Финляндия, которой пророчат триумф.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Мария Чекарёва
