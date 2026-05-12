Первый полуфинал Евровидения-2026: где смотреть и как голосовать
Первый полуфинал Евровидения-2026 состоится во вторник, 12 мая. Песенный конкурс пройдет в Вене. Пятнадцать конкурсантов будут бороться за место в грандфинале.
Новини.LIVE рассказывают, где и когда смотреть первый полуфинал Евровидения-2026.
Первый полуфинал Евровидения-2026
В Украине Евровидение стартует в 21:30 с предшоу, во время которого ведущие Тимур Мирошниченко и Василий Байдак вместе с приглашенной гостьей Елена Тополя будут говорить о песенном конкурсе. Начало состоится в 22:00.
Трансляцию можно смотреть:
- на официальном YouTube-канале Евровидения;
- на телеканале Суспільне Культура;
- Радіо Промінь.
Кроме того, отдельная трансляция с жестовым языком будет доступна на официальном сайте Суспільне Євробачення.
Как проголосовать
Проголосовать за любимое выступление можно через официальное приложение Eurovision Song Contest App, а также с помощью SMS, телефонного звонка (номера объявят во время эфира) и на веб-платформе esc.vote.
Украина имеет право голосовать только во время второго полуфинала, где выступает ее представительница, а также в грандфинале.
Перечень выступлений в первом полуфинале
- Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!
- Швеция: Felicia — My System
- Хорватия: Lelek — Andromeda
- Греция: Akylas — Ferto
- Португалия: Bandidos do Cante — Rosa
- Грузия: Bzikebi — On Replay
- Финляндия: Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin
- Черногория: Tamara Živković — Nova zora
- Эстония: Vanilla Ninja — Too Epic To Be True
- Израиль: Noam Bettan — Michelle
- Бельгия: Essyla — Dancing on the Ice
- Литва: Lion Ceccah — Sólo quiero más
- Сан-Марино: Senhit — Superstar
- Польша: Alicja — Pray
- Сербия: Lavina — Kraj mene
Что прогнозируют букмекеры
По мнению букмекеров, в грандфинал из первого полуфинала пройдут: Финляндия, Греция, Израиль, Швеция, Хорватия, Молдова, Сербия, Латвия, Польша и Черногория.
Новини.LIVE на Евровидении-2026 с официальной аккредитацией. В комментарии главному редактору Елене Халик представительница Украины LELÉKA рассказала о первых впечатлениях и репетиции своего выступления. По словам певицы, она чувствует силу, поскольку у нее невероятная команда.
Недавно LELÉKA провела вторую репетицию на главной сцене Евровидения-2026. Она будет выступать вместе с Ярославом Джусем, который будет играть на харьковской бандуре.