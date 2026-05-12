Главная Евровидение Первый полуфинал Евровидения-2026: где смотреть и как голосовать

Первый полуфинал Евровидения-2026: где смотреть и как голосовать

Дата публикации 12 мая 2026 08:59
Сцена Евровидения. Фото: Новини.LIVE/Елена Халик

Первый полуфинал Евровидения-2026 состоится во вторник, 12 мая. Песенный конкурс пройдет в Вене. Пятнадцать конкурсантов будут бороться за место в грандфинале.

Новини.LIVE рассказывают, где и когда смотреть первый полуфинал Евровидения-2026.

Первый полуфинал Евровидения-2026

В Украине Евровидение стартует в 21:30 с предшоу, во время которого ведущие Тимур Мирошниченко и Василий Байдак вместе с приглашенной гостьей Елена Тополя будут говорить о песенном конкурсе. Начало состоится в 22:00.

Трансляцию можно смотреть:

  • на официальном YouTube-канале Евровидения;
  • на телеканале Суспільне Культура;
  • Радіо Промінь.

Кроме того, отдельная трансляция с жестовым языком будет доступна на официальном сайте Суспільне Євробачення.

Как проголосовать

Проголосовать за любимое выступление можно через официальное приложение Eurovision Song Contest App, а также с помощью SMS, телефонного звонка (номера объявят во время эфира) и на веб-платформе esc.vote.

Украина имеет право голосовать только во время второго полуфинала, где выступает ее представительница, а также в грандфинале.

Перечень выступлений в первом полуфинале

  • Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!
  • Швеция: Felicia — My System
  • Хорватия: Lelek — Andromeda
  • Греция: Akylas — Ferto
  • Португалия: Bandidos do Cante — Rosa
  • Грузия: Bzikebi — On Replay
  • Финляндия: Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin
  • Черногория: Tamara Živković — Nova zora
  • Эстония: Vanilla Ninja — Too Epic To Be True
  • Израиль: Noam Bettan — Michelle
  • Бельгия: Essyla — Dancing on the Ice
  • Литва: Lion Ceccah — Sólo quiero más
  • Сан-Марино: Senhit — Superstar
  • Польша: Alicja — Pray
  • Сербия: Lavina — Kraj mene

Что прогнозируют букмекеры

По мнению букмекеров, в грандфинал из первого полуфинала пройдут: Финляндия, Греция, Израиль, Швеция, Хорватия, Молдова, Сербия, Латвия, Польша и Черногория.

Прогноз букмекеров на первый полуфинал. Фото: Eurovisionworld

Новини.LIVE на Евровидении-2026 с официальной аккредитацией. В комментарии главному редактору Елене Халик представительница Украины LELÉKA рассказала о первых впечатлениях и репетиции своего выступления. По словам певицы, она чувствует силу, поскольку у нее невероятная команда.

Недавно LELÉKA провела вторую репетицию на главной сцене Евровидения-2026. Она будет выступать вместе с Ярославом Джусем, который будет играть на харьковской бандуре.

Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
