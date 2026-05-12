Первый полуфинал Евровидения-2026: где смотреть и как голосовать

Сцена Евровидения.

Первый полуфинал Евровидения-2026 состоится во вторник, 12 мая. Песенный конкурс пройдет в Вене. Пятнадцать конкурсантов будут бороться за место в грандфинале.

Первый полуфинал Евровидения-2026

В Украине Евровидение стартует в 21:30 с предшоу, во время которого ведущие Тимур Мирошниченко и Василий Байдак вместе с приглашенной гостьей Елена Тополя будут говорить о песенном конкурсе. Начало состоится в 22:00.

Трансляцию можно смотреть:

на официальном YouTube-канале Евровидения;

на телеканале Суспільне Культура;

Радіо Промінь.

Кроме того, отдельная трансляция с жестовым языком будет доступна на официальном сайте Суспільне Євробачення.

Как проголосовать

Проголосовать за любимое выступление можно через официальное приложение Eurovision Song Contest App, а также с помощью SMS, телефонного звонка (номера объявят во время эфира) и на веб-платформе esc.vote.

Украина имеет право голосовать только во время второго полуфинала, где выступает ее представительница, а также в грандфинале.

Перечень выступлений в первом полуфинале

Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!

Швеция: Felicia — My System

Хорватия: Lelek — Andromeda

Греция: Akylas — Ferto

Португалия: Bandidos do Cante — Rosa

Грузия: Bzikebi — On Replay

Финляндия: Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin

Черногория: Tamara Živković — Nova zora

Эстония: Vanilla Ninja — Too Epic To Be True

Израиль: Noam Bettan — Michelle

Бельгия: Essyla — Dancing on the Ice

Литва: Lion Ceccah — Sólo quiero más

Сан-Марино: Senhit — Superstar

Польша: Alicja — Pray

Сербия: Lavina — Kraj mene

Что прогнозируют букмекеры

По мнению букмекеров, в грандфинал из первого полуфинала пройдут: Финляндия, Греция, Израиль, Швеция, Хорватия, Молдова, Сербия, Латвия, Польша и Черногория.

Прогноз букмекеров на первый полуфинал. Фото: Eurovisionworld

Новини.LIVE на Евровидении-2026 с официальной аккредитацией. В комментарии главному редактору Елене Халик представительница Украины LELÉKA рассказала о первых впечатлениях и репетиции своего выступления. По словам певицы, она чувствует силу, поскольку у нее невероятная команда.

Недавно LELÉKA провела вторую репетицию на главной сцене Евровидения-2026. Она будет выступать вместе с Ярославом Джусем, который будет играть на харьковской бандуре.