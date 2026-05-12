Перший півфінал Євробачення-2026: де дивитися та як голосувати

Сцена Євробачення. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік

Перший півфінал Євробачення-2026 відбудеться у вівторок, 12 травня. Пісенний конкурс пройде у Відні. П’ятнадцять конкурсантів боротимуться за місце у грандфіналі.

Новини.LIVE розповідають, де та коли дивитися перший півфінал Євробачення-2026.

Перший півфінал Євробачення-2026

В Україні Євробачення стартує о 21:30 з передшоу, під час якого ведучі Тімур Мірошниченко та Василь Байдак разом із запрошеною гостею Олена Тополя говоритимуть про пісенний конкурс. Початок відбудеться о 22:00.

Трансляцію можна дивитися:

на офіційному YouTube-каналі Євробачення;

на телеканалі Суспільне Культура;

Радіо Промінь.

Крім того, окрема трансляція з жестовою мовою буде доступна на офіційному сайті Суспільне Євробачення.

Як проголосувати

Проголосувати за улюблений виступ можна через офіційний застосунок Eurovision Song Contest App, а також за допомогою SMS, телефонного дзвінка (номери оголосять під час ефіру) і на вебплатформі esc.vote.

Україна має право голосувати лише під час другого півфіналу, де виступає її представниця, а також у грандфіналі.

Перелік виступів у першому півфіналі

Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!

Швеція: Felicia — My System

Хорватія: Lelek — Andromeda

Греція: Akylas — Ferto

Португалія: Bandidos do Cante — Rosa

Грузія: Bzikebi — On Replay

Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin

Чорногорія: Tamara Živković — Nova zora

Естонія: Vanilla Ninja — Too Epic To Be True

Ізраїль: Noam Bettan — Michelle

Бельгія: Essyla — Dancing on the Ice

Литва: Lion Ceccah — Sólo quiero más

Сан-Марино: Senhit — Superstar

Польща: Alicja — Pray

Сербія: Lavina — Kraj mene

Що прогнозують букмекери

На думку букмекерів, у грандфінал з першого півфіналу пройдуть: Фінляндія, Греція, Ізраїль, Швеція, Хорватія, Молдова, Сербія, Латвія, Польща та Чорногорія.

Прогноз букмекерів на перший півфінал. Фото: Eurovisionworld

Новини.LIVE на Євробаченні-2026 з офіційною акредитацією. У коментарі головній редакторці Олені Халік представниця України LELÉKA розповіла про перші враження та репетицію свого виступу. За словами співачки, вона відчуває силу, оскільки в неї неймовірна команда.

Нещодавно LELÉKA провела другу репетицію на головній сцені Євробачення-2026. Вона виступатиме разом із Ярославом Джусем, який гратиме на харківській бандурі.