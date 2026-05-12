Перший півфінал Євробачення-2026: де дивитися та як голосувати
Перший півфінал Євробачення-2026 відбудеться у вівторок, 12 травня. Пісенний конкурс пройде у Відні. П’ятнадцять конкурсантів боротимуться за місце у грандфіналі.
В Україні Євробачення стартує о 21:30 з передшоу, під час якого ведучі Тімур Мірошниченко та Василь Байдак разом із запрошеною гостею Олена Тополя говоритимуть про пісенний конкурс. Початок відбудеться о 22:00.
Трансляцію можна дивитися:
- на офіційному YouTube-каналі Євробачення;
- на телеканалі Суспільне Культура;
- Радіо Промінь.
Крім того, окрема трансляція з жестовою мовою буде доступна на офіційному сайті Суспільне Євробачення.
Як проголосувати
Проголосувати за улюблений виступ можна через офіційний застосунок Eurovision Song Contest App, а також за допомогою SMS, телефонного дзвінка (номери оголосять під час ефіру) і на вебплатформі esc.vote.
Україна має право голосувати лише під час другого півфіналу, де виступає її представниця, а також у грандфіналі.
Перелік виступів у першому півфіналі
- Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!
- Швеція: Felicia — My System
- Хорватія: Lelek — Andromeda
- Греція: Akylas — Ferto
- Португалія: Bandidos do Cante — Rosa
- Грузія: Bzikebi — On Replay
- Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin
- Чорногорія: Tamara Živković — Nova zora
- Естонія: Vanilla Ninja — Too Epic To Be True
- Ізраїль: Noam Bettan — Michelle
- Бельгія: Essyla — Dancing on the Ice
- Литва: Lion Ceccah — Sólo quiero más
- Сан-Марино: Senhit — Superstar
- Польща: Alicja — Pray
- Сербія: Lavina — Kraj mene
Що прогнозують букмекери
На думку букмекерів, у грандфінал з першого півфіналу пройдуть: Фінляндія, Греція, Ізраїль, Швеція, Хорватія, Молдова, Сербія, Латвія, Польща та Чорногорія.
Новини.LIVE на Євробаченні-2026 з офіційною акредитацією. У коментарі головній редакторці Олені Халік представниця України LELÉKA розповіла про перші враження та репетицію свого виступу. За словами співачки, вона відчуває силу, оскільки в неї неймовірна команда.
Нещодавно LELÉKA провела другу репетицію на головній сцені Євробачення-2026. Вона виступатиме разом із Ярославом Джусем, який гратиме на харківській бандурі.