Перший півфінал Євробачення-2026: де дивитися та як голосувати

Перший півфінал Євробачення-2026: де дивитися та як голосувати

Дата публікації: 12 травня 2026 08:59
Перший півфінал Євробачення-2026: де дивитися та як голосувати
Сцена Євробачення. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік

Перший півфінал Євробачення-2026 відбудеться у вівторок, 12 травня. Пісенний конкурс пройде у Відні. П’ятнадцять конкурсантів боротимуться за місце у грандфіналі. 

Новини.LIVE розповідають, де та коли дивитися перший півфінал Євробачення-2026.

Перший півфінал Євробачення-2026

В Україні Євробачення стартує о 21:30 з передшоу, під час якого ведучі Тімур Мірошниченко та Василь Байдак разом із запрошеною гостею Олена Тополя говоритимуть про пісенний конкурс. Початок відбудеться о 22:00.

Трансляцію можна дивитися:

  • на офіційному YouTube-каналі Євробачення;
  • на телеканалі Суспільне Культура;
  • Радіо Промінь.

Крім того, окрема трансляція з жестовою мовою буде доступна на офіційному сайті Суспільне Євробачення.

Як проголосувати

Проголосувати за улюблений виступ можна через офіційний застосунок Eurovision Song Contest App, а також за допомогою SMS, телефонного дзвінка (номери оголосять під час ефіру) і на вебплатформі esc.vote.

Україна має право голосувати лише під час другого півфіналу, де виступає її представниця, а також у грандфіналі.

Перелік виступів у першому півфіналі

  • Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!
  • Швеція: Felicia — My System
  • Хорватія: Lelek — Andromeda
  • Греція: Akylas — Ferto
  • Португалія: Bandidos do Cante — Rosa
  • Грузія: Bzikebi — On Replay
  • Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin
  • Чорногорія: Tamara Živković — Nova zora
  • Естонія: Vanilla Ninja — Too Epic To Be True
  • Ізраїль: Noam Bettan — Michelle
  • Бельгія: Essyla — Dancing on the Ice
  • Литва: Lion Ceccah — Sólo quiero más
  • Сан-Марино: Senhit — Superstar
  • Польща: Alicja — Pray
  • Сербія: Lavina — Kraj mene

Що прогнозують букмекери

На думку букмекерів, у грандфінал з першого півфіналу пройдуть: Фінляндія, Греція, Ізраїль, Швеція, Хорватія, Молдова, Сербія, Латвія, Польща та Чорногорія. 

Прогноз букмекерів на перший півфінал. Фото: Eurovisionworld

Новини.LIVE на Євробаченні-2026 з офіційною акредитацією. У коментарі головній редакторці Олені Халік представниця України LELÉKA розповіла про перші враження та репетицію свого виступу. За словами співачки, вона відчуває силу, оскільки в неї неймовірна команда.

Нещодавно LELÉKA провела другу репетицію на головній сцені Євробачення-2026. Вона виступатиме разом із Ярославом Джусем, який гратиме на харківській бандурі.

Олексій Харченко - Редактор
Олексій Харченко
