Евровидение-2026: LELÉKA установила абсолютный рекорд в ноте

Представительница Украины на Евровидении-2026 LELÉKA. Фото: Reuters

На этой неделе в Вене (Австрия) проходит Евровидение-2026, где на втором полуфинале украинская певица LELÉKA прошла в финал песенного конкурса. Однако она не только прошла в гранд-финал, но и составила исторический рекорд после массированной атаки РФ.

Об этом сообщает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик. Заметим, что Новини.LIVE работает на Евровидении-2026 с официальной аккредитацией.

Что сказала певица после выступления и какой она установила рекорд

Заметим, что выступление певицы LELÉKA произошло после того, как россияне совершили комбинированный обстрел по Киеву. На вопрос, как было выступать после такой страшной атаки, исполнительница сказала, что эмоционально, но и одновременно это дало еще больше мотивации поддержать украинцев.

"Хочется наперекор всему показать, какие мы прекрасные, какие мы прогрессивные, какие мы сияющие, какие мы невероятные. И что мы верим и знаем, что мы создадим ту реальность, в которой будут хотеть жить все люди", — сказала она в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

Сейчас известно, что во время финала с лирической песней "Рідним" представительница Украины выйдет под седьмым номером. Елена Халик отметила, что LELÉKA уже отметилась большим достижением — она побила абсолютный рекорд конкурса, продержав ноту 30 секунд.

За выступлением в пресс-центре следила победительница Евровидения 2016 года Джамала. Певица сильно волновалась за LELÉKA и высоко оценила ее номер.

По состоянию на сейчас букмекеры прогнозируют Украине 11 место, однако финал остается непредсказуемым. Нынешняя организация в Вене значительно превышает по масштабам и уровню подготовки прошлогодний конкурс в Швейцарии. В гранд-финале также ожидаются выступления украинских легенд - Верки Сердючки и Русланы.

