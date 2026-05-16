Директор Євробачення допустив можливість повернення РФ на конкурс

Дата публікації: 16 травня 2026 17:53
Директор "Євробачення" Мартін Грін. Фото: Reuters

Відомий британський продюсер та директор пісенного конкурсу Євробачення Мартін Грін заявив, що теоретично допускає повернення Росії до участі в шоу. За його словами, це може стати можливим навіть під час війни проти України, якщо російський мовник виконуватиме правила Європейського мовного союзу. Такі заяви вже викликали різку критику та політичний скандал у Великій Британії.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Мартіна Гріна в інтерв'ю LBC.

Директор Євробачення про повернення РФ на конкурс

Керівник міжнародного пісенного конкурсу Євробачення Мартін Грін висловився щодо можливості повернення Росії до участі в шоу. У розмові з британським журналістом Пабло О’Хані він припустив, що рішення про відсторонення країни не є остаточним у довгостроковій перспективі та залежить від дотримання мовником встановлених правил.

На запитання журналіста про гіпотетичне повернення Росії за умови дотримання правил мовлення, Грін відповів: "Теоретично — так".

Він пояснив, що виключення Росії з конкурсу нібито було пов’язане з діяльністю її державного мовника та загальними обставинами, а не з оцінкою політичних подій як таких.

Також на уточнення, чи варто виключати країну з конкурсу через воєнні дії, директор Євробачення зазначив:

"Ні, тому що тоді ви заходите на дуже складну територію ухвалення дуже суб'єктивних ціннісних суджень. Розумієте, саме тому, якщо ви тримаєтеся своєї платформи як набору цінностей, ви уникаєте внесення конфлікту в неї", — пояснив директор Євробачення.

Зауважимо, що рішення про відсторонення Росії у 2022 році було ухвалене Європейським мовним союзом після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Надалі це питання вже неодноразово порушувалося, зокрема у 2023–2024 роках, однак низка європейських мовників погрожувала виходом із конкурсу у разі повернення РФ.

Реакція у Великій Британії на заяву Мартіна

Заява Мартіна Гріна викликала різку реакцію в британському політичному середовищі. Деякі депутати розкритикували його позицію, назвавши її неприйнятною та такою, що підриває довіру до цінностей конкурсу.

Один із представників парламенту заявив:

"Мартін Грін весь тиждень розповідав світові, що Євробачення нібито "нейтральний простір, побудований на цінностях". Тепер ми знаємо, що ці цінності — суто умовні, і якщо достатня кількість країн відверне погляд, вони теж відвернуться. Це приголомшливе, вражаюче визнання, і це моральне боягузтво".

Також у парламенті наголосили на необхідності офіційних роз’яснень і гарантій того, що Росія не повернеться до конкурсу, поки триває війна проти України. 

Нагадаємо, Росію виключили з Євробачення у лютому 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення.

Новини.LIVE інформували, що гранд-фінал Євробачення-2026 відбудеться у суботу, 16 травня, у Відні на арені Wiener Stadthalle, де за перемогу змагатимуться 25 країн. Україну цього року представляє співачка LELEKA з піснею Ridnym, вона виступить під номером 7. Подивитися шоу в прямому ефірі можна буде на телебаченні, онлайн-платформах та офіційних сервісах конкурсу.

Новини.LIVE також повідомляли, що українська співачка LELEKA на Євробаченні-2026 у Відні вийшла до гранд-фіналу конкурсу. Головною подією її виступу став вокальний рекорд — артистка утримала одну ноту протягом 30 секунд. Саме це досягнення зробило її номер одним із найбільш помітних на цьогорічному шоу.

Євробачення скандал Росія
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
