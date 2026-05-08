На Євробаченні-2026 вперше за 27 років дозволили живу гру на інструменті

Представниця Фінляндії Лінда Лампеніус.

На пісенному конкурсі "Євробачення-2026" вперше за майже 30 років дозволили наживо виконувати інструментальну партію під час виступу. Виняток зробили для представників Фінляндії — Лінди Лампеніус та Піта Паркконен.

Європейська мовна спілка офіційно погодила живе виконання скрипкової партії після репетицій у Відні, де цьогоріч проходить конкурс. Фінський дует представить на сцені пісню Liekinheitti. Під час номера Лінда Лампеніус гратиме на скрипці наживо, хоча чинні правила конкурсу передбачають використання попередньо записаних інструментальних доріжок.

Востаннє живі інструменти були повноцінною частиною конкурсу ще у 1998 році, коли на шоу використовували оркестр. Уже з 1999 року організатори перейшли на фонограмний музичний супровід, залишивши наживо лише вокал.

За даними мовника, Лампеніус ще у квітні звернулася до EBU з проханням зробити виняток. Остаточне рішення ухвалили після другої репетиції 6 травня. Організатори дійшли висновку, що номер можна реалізувати без технічних ризиків для телевізійної трансляції.

Сама артистка пояснила, що хотіла, аби глядачі почули "справжній звук скрипки", а не запис. Після рішення EBU виконавці заявили у соцмережах, що стали "частиною історії" конкурсу.

"Для нас велика честь і ми дуже вдячні за те, що стали частиною історії. Після незліченних репетицій, випробувань та обговорень ми з гордістю повідомляємо, що Лінді Лампеніус дозволено виконувати партії зі скрипкою наживо на сцені Євробачення", — написала Лампеніус в Instagram.

Відомо, що заборона на живі інструменти на Євробачення існує через складність телевізійного виробництва. Між виступами учасників є лише близько хвилини для підготовки сцени, а повноцінне налаштування звуку для різних інструментів потребує більше часу.

