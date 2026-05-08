На Евровидении-2026 впервые за 27 лет разрешили живую игру на инструменте

Дата публикации 8 мая 2026 08:44
Представительница Финляндии Линда Лампениус. Фото: instagram/lindalampeniusofficial

На песенном конкурсе "Евровидение-2026" впервые за почти 30 лет разрешили вживую исполнять инструментальную партию во время выступления. Исключение сделали для представителей Финляндии — Линды Лампениус и Пита Паркконен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на общественный вещатель Финляндии Yle.

Представители Финляндии нарушат правило на Евровидении

Европейский вещательный союз официально согласовал живое исполнение скрипичной партии после репетиций в Вене, где в этом году проходит конкурс. Финский дуэт представит на сцене песню Liekinheitti. Во время номера Линда Лампениус будет играть на скрипке вживую, хотя действующие правила конкурса предусматривают использование предварительно записанных инструментальных дорожек.

Последний раз живые инструменты были полноценной частью конкурса еще в 1998 году, когда на шоу использовали оркестр. Уже с 1999 года организаторы перешли на фонограммное музыкальное сопровождение, оставив вживую только вокал.

По данным вещателя, Лампениус еще в апреле обратилась к EBU с просьбой сделать исключение. Окончательное решение было принято после второй репетиции 6 мая. Организаторы пришли к выводу, что номер можно реализовать без технических рисков для телевизионной трансляции.

Сама артистка объяснила, что хотела, чтобы зрители услышали "настоящий звук скрипки", а не запись. После решения EBU исполнители заявили в соцсетях, что стали "частью истории" конкурса.

"Для нас большая честь и мы очень благодарны за то, что стали частью истории. После бесчисленных репетиций, испытаний и обсуждений мы с гордостью сообщаем, что Линди Лампениус разрешено исполнять партии со скрипкой вживую на сцене Евровидения", — написала Лампениус в Instagram.

Известно, что запрет на живые инструменты на Евровидение существует из-за сложности телевизионного производства. Между выступлениями участников есть лишь около минуты для подготовки сцены, а полноценная настройка звука для различных инструментов требует больше времени.

Как писали Новини.LIVE, Украина теряет позиции в букмекерских ставках на Евровидение. Пока наши шансы на победу упали до критических 2%. Главным фаворитом остается Финляндия, которой пророчат триумф.

Также в сети показали первые кадры с репетиции LELÉKA на главной сцене конкурса в Вене. Певица появилась в новом образе, который претерпел изменения по сравнению с нацотбором.

Евровидение артисты инструменты
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
