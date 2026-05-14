Виступ Ізраїлю обернувся протестом: як пройшов перший півфінал Євробачення

Представник Ізраїлю на Євробаченні-2026 Ноам Беттан. Фото: REUTERS/Lisa Leutner

Перший півфінал Євробачення-2026 відбувся 12 травня. До грандфіналу пройшли Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва та Польща. Водночас під час конкурсу спалахнув скандал — палестинці протестували проти представника Ізраїлю.

Головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік розповіла в ефірі Ранок.LIVE, як минув перший півфінал Євробачення-2026. Зазначимо, що Новини.LIVE працюють на пісенному конкурсі з офіційною акредитацією.

Перший півфінал Євробачення-2026

Перший півфінал дуже видовищний та було багато хороших номерів.

"Тут у Відні можна було спостерігати за усім цим дійством, як в пресцентрі. Ми, журналісти, дуже любимо спостерігати саме в пресцентрі, адже представники преси всіх країн з'їжджаються, вони готуються. І можна бачити дуже таку класну атмосферу вболівання за своїх артистів", — зазначила Олена Халік.

Крім того, у місті організували Євровілідж, де встановили величезні екрани, щоб всі охочі безкоштовно могли побачити конкурс та вболівати за своїх фаворитів. Крім того, виступали артисти, зокрема Haddaway та Magic Effair. Трансляцію дивилися дуже багато людей, які вболівали та співали разом з артистами.

Читайте також:

"І мені здається, що артисти, які потім переглядають ці відео, що їм дуже приємно саме ось ця атмосфера такого величезного класного фестивалю, адже це дуже важливо, як для організаторів, так і для артистів, бачити, наскільки відгукується те, що вони роблять", — каже головна редакторка Новини.LIVE.

Скандал на Євробаченні

Під час виступу Ізраїлю група палестинців вигукувала антиізраїльські гасла. Охорона силоміць вивела цих людей із залу. Ситуація сталася на тлі заборони від організаторів на будь-які політичні висловлювання чи агітацію з боку самих артистів.

"От, маємо такий невеличкий скандал, хоча, якщо порівнювати скандали у Базелі минулого року і позаминулого року у Мальме, то це, в принципі, ні про що, але інцидент такий був", — каже Олена Халік.

Представниця України LELÉKA

Водночас українська представниця LELÉKA активно готується до виступу у другому півфіналі. Зокрема, вона вже провела зустріч з діаспорою в Українському домі, де місцеві діти довели співачку до сліз спільним виконанням її конкурсної пісні.

LELÉKA виступить сьогодні у другому півфіналі під номером 12.

Бюджет номера України

Представниця України на Євробаченні-2026 розкрила деталі фінансування свого номера. За її словами, бюджет цьогорічного виступу становить близько 300 тисяч доларів. Сума така сама, як у 2024 році витратили для виступу Jerry Heil та Alyona Alyona.

Зібрати необхідні кошти виявилося вкрай складно — пошук спонсорів тривав навіть під час поїздки до Австрії. Наразі артистці вдалося зібрати понад 93% від потрібної суми.

Ситуація в Україні

На пісенному конкурсі заборонені абсолютно всі політичні гасла та виступи. Водночас пресі цього не забороняли.

"Оскільки ми маємо змогу спілкуватися з журналістами як мінімум 35 країн Європи, то ми це робимо і розповідаємо про Україну якомога більше і будемо це робити і в наступні дні, поки триватиме конкурс", — зазначила Олена Халік.

Нагадаємо, LELÉKA у коментарі Новини.LIVE розповіла, що участь у конкурсі не забезпечує ні швидкого успіху, ні фінансових здобутків. За її словами, подальша кар’єра залежить від самого артиста, його зусиль і творчого розвитку.

А українська співачка та переможниця Євробачення-2016 Jamala вважає, що виступ LELÉKA на Євробаченні-2026 зможе зворушити європейську аудиторію. Артистка переконана, що цього року Україну на конкурсі чекає успіх.