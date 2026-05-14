Номер Израиля обернулся протестом: как прошел первый полуфинал Евровидения

Представитель Израиля на Евровидении-2026 Ноам Беттан. Фото: REUTERS/Lisa Leutner

Первый полуфинал Евровидения-2026 состоялся 12 мая. В гранд-финал прошли Греция, Финляндия, Бельгия, Швеция, Молдова, Израиль, Сербия, Хорватия, Литва и Польша. В то же время во время конкурса разгорелся скандал — палестинцы протестовали против представителя Израиля.

Главный редактор Новини.LIVE Елена Халик рассказала в эфире Ранок.LIVE, как прошел первый полуфинал Евровидения-2026. Отметим, что Новини.LIVE работают на песенном конкурсе с официальной аккредитацией.

Первый полуфинал Евровидения-2026

Первый полуфинал очень зрелищный и было много хороших номеров.

"Здесь в Вене можно было наблюдать за всем этим действом, как в пресс-центре. Мы, журналисты, очень любим наблюдать именно в пресс-центре, ведь представители прессы всех стран съезжаются, они готовятся. И можно видеть очень такую классную атмосферу переживания за своих артистов", — отметила Елена Халик.

Кроме того, в городе организовали Евровилидж, где установили огромные экраны, чтобы все желающие бесплатно могли увидеть конкурс и болеть за своих фаворитов. Кроме того, выступали артисты, в частности Haddaway и Magic Effair. Трансляцию смотрели очень много людей, которые болели и пели вместе с артистами.

"И мне кажется, что артисты, которые потом просматривают эти видео, что им очень приятно именно вот эта атмосфера такого огромного классного фестиваля, ведь это очень важно, как для организаторов, так и для артистов, видеть, насколько откликается то, что они делают", — говорит главный редактор Новини.LIVE.

Скандал на Евровидении

Во время выступления Израиля группа палестинцев выкрикивала антиизраильские лозунги. Охрана силой вывела этих людей из зала. Ситуация произошла на фоне запрета от организаторов на любые политические высказывания или агитацию со стороны самих артистов.

"Вот, имеем такой небольшой скандал, хотя, если сравнивать скандалы в Базеле в прошлом году и в позапрошлом году в Мальме, то это, в принципе, ни о чем, но инцидент такой был", — говорит Елена Халик.

Представительница Украины LELÉKA

В то же время украинская представительница LELÉKA активно готовится к выступлению во втором полуфинале. В частности, она уже провела встречу с диаспорой в Украинском доме, где местные дети довели певицу до слез совместным исполнением ее конкурсной песни.

LELÉKA выступит сегодня во втором полуфинале под номером 12.

Бюджет номера Украины

Представительница Украины на Евровидении-2026 раскрыла детали финансирования своего номера. По ее словам, бюджет нынешнего выступления составляет около 300 тысяч долларов. Сумма такая же, как в 2024 году потратили для выступления Jerry Heil и Alyona Alyona.

Собрать необходимые средства оказалось крайне сложно — поиск спонсоров продолжался даже во время поездки в Австрию. Сейчас артистке удалось собрать более 93% от нужной суммы.

Ситуация в Украине

На песенном конкурсе запрещены абсолютно все политические лозунги и выступления. В то же время прессе этого не запрещали.

"Поскольку мы имеем возможность общаться с журналистами как минимум 35 стран Европы, то мы это делаем и рассказываем об Украине как можно больше и будем это делать и в последующие дни, пока будет продолжаться конкурс", — отметила Елена Халик.

Напомним, LELÉKA в комментарии Новини.LIVE рассказала, что участие в конкурсе не обеспечивает ни быстрого успеха, ни финансовых достижений. По ее словам, дальнейшая карьера зависит от самого артиста, его усилий и творческого развития.

А украинская певица и победительница Евровидения-2016 Jamala считает, что выступление LELÉKA на Евровидении-2026 сможет растрогать европейскую аудиторию. Артистка убеждена, что в этом году Украину на конкурсе ждет успех.