Сколько зарабатывают в Украине руководители государственной уголовно-исполнительной службы

Руководители системы государственной уголовно-исполнительной службы Украины официально зарабатывают немалые деньги. Коллаж: Новини.LIVE

Официальные заработки руководителей в структуре Государственной уголовно-исполнительной службы Украины выгодно отличаются на фоне сумм денежного содержания руководителей большинства министерств и ведомств.

Не конкуренты упомянутым руководителям даже премьер-министр с командой вице-премьеров.

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По размеру зарплат конкурировать с руководителями ГУИС может разве что государственный секретарь Министерства образования и науки.

Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

На этот раз публикуем статистику зарплат начальника Генеральной дирекции Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Генеральную дирекцию ГУИС Украины возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности министром юстиции.

Деятельность Генеральной дирекции Государственной уголовно-исполнительной службы Украины направляется и координируется первым заместителем министра юстиции Украины Горовцем Евгением Михайловичем.

Сколько получает начальник Генеральной дирекции Государственной уголовно-исполнительной службы Украины

январь 2022 14 320,35 грн февраль 2022 105 970,59 март 2022 105 970,59 апрель 2022 105 970,59 май 2022 106 159,15 июнь 2022 114 920,02 июль 2022 106 253,99 август 2022 106 425,59 сентябрь 2022 106 425,59 октябрь 2022 115 017,80 ноябрь 2022 106 537,39 декабрь 2022 215 390,36 январь 2023 14 320,35 февраль 2023 114 562,80 март 2023 114 562,80 апрель 2023 352 026,15* апрель 2023 12 367,50** май 2023 31 832,87 июнь 2023 98 068,89 июль 2023 115 636,13 август 2023 115 636,13 вместе 2 278 375,62

* — выплаты предыдущему руководителю при увольнении;

** — зарплата исполняющего обязанности начальника учреждения.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования.

Неплохо зарабатывают советники министра образования и даже рядовые специалисты.

Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.

Писали о зарплатах руководителей Правительства — премьер-министра и вице-премьеров.

Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.

Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.

Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия и даже министр обороны.

Писали Новини.LIVE и о том, сколько стоит искусство брать в долг и сколько зарабатывают министр энергетики, глава Министерства иностранных дел и министр социальной политики.

Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.