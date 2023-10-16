Сколько зарабатывают в Украине руководители государственной уголовно-исполнительной службы

Обладатель кнута. Сколько стоит управлять тюрьмами и СИЗО в Украине
Официальные заработки руководителей в структуре Государственной уголовно-исполнительной службы Украины выгодно отличаются на фоне сумм денежного содержания руководителей большинства министерств и ведомств.
Не конкуренты упомянутым руководителям даже премьер-министр с командой вице-премьеров.
По размеру зарплат конкурировать с руководителями ГУИС может разве что государственный секретарь Министерства образования и науки.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
На этот раз публикуем статистику зарплат начальника Генеральной дирекции Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.
Генеральную дирекцию ГУИС Украины возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности министром юстиции.
Деятельность Генеральной дирекции Государственной уголовно-исполнительной службы Украины направляется и координируется первым заместителем министра юстиции Украины Горовцем Евгением Михайловичем.
Сколько получает начальник Генеральной дирекции Государственной уголовно-исполнительной службы Украины
|январь 2022
|14 320,35 грн
|февраль 2022
|105 970,59
|март 2022
|105 970,59
|апрель 2022
|105 970,59
|май 2022
|106 159,15
|июнь 2022
|114 920,02
|июль 2022
|106 253,99
|август 2022
|106 425,59
|сентябрь 2022
|106 425,59
|октябрь 2022
|115 017,80
|ноябрь 2022
|106 537,39
|декабрь 2022
|215 390,36
|январь 2023
|14 320,35
|февраль 2023
|114 562,80
|март 2023
|114 562,80
|апрель 2023
|352 026,15*
|апрель 2023
|12 367,50**
|май 2023
|31 832,87
|июнь 2023
|98 068,89
|июль 2023
|115 636,13
|август 2023
|115 636,13
|вместе
|2 278 375,62
* — выплаты предыдущему руководителю при увольнении;
** — зарплата исполняющего обязанности начальника учреждения.
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Неплохо зарабатывают советники министра образования и даже рядовые специалисты.
Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.
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Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия и даже министр обороны.
Писали Новини.LIVE и о том, сколько стоит искусство брать в долг и сколько зарабатывают министр энергетики, глава Министерства иностранных дел и министр социальной политики.
Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.
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