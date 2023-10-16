Скільки заробляють в Україні керівники державної кримінально-виконавчої служби

Керівники в системі державної кримінально-виконавчої служби України офіційно заробляють чималі гроші. Колаж: Новини.LIVE

Офіційні заробітки керівників у структурі Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВС) вигідно вирізняються на тлі сум грошового утримання керівників більшості міністерств і відомств.

Не конкуренти згаданим керівникам навіть прем'єр-міністр з командою віцепрем'єрів.

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Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.

Цього разу публікуємо статистику зарплат начальника Генеральної дирекції Державної кримінально-виконавчої служби України.

Генеральну дирекцію ДКВС України очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міністром юстиції.

Наразі діяльність Генеральної дирекції Державної кримінально-виконавчої служби України спрямовується та координується першим заступником міністра юстиції України Горовцем Євгенієм Михайловичем.

Скільки заробляє начальник Генеральної дирекції Державної кримінально-виконавчої служби України

січень 2022 14 320,35 грн лютий 2022 105 970,59 березень 2022 105 970,59 квітень 2022 105 970,59 травень 2022 106 159,15 червень 2022 114 920,02 липень 2022 106 253,99 серпень 2022 106 425,59 вересень 2022 106 425,59 жовтень 2022 115 017,80 листопад 2022 106 537,39 грудень 2022 215 390,36 січень 2023 14 320,35 лютий 2023 114 562,80 березень 2023 114 562,80 квітень 2023 352 026,15 * квітень 2023 12 367,50 ** травень 2023 31 832,87 червень 2023 98 068,89 липень 2023 115 636,13 серпень 2023 115 636,13 Разом 2 278 375,62

* — виплати попередньому керівнику при звільненні;

** — зарплатня виконувача обов'язки начальника установи.

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