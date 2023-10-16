Скільки заробляють в Україні керівники державної кримінально-виконавчої служби

Володар батога. Скільки коштує керувати тюрмами і СІЗО в Україні
Офіційні заробітки керівників у структурі Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВС) вигідно вирізняються на тлі сум грошового утримання керівників більшості міністерств і відомств.
Не конкуренти згаданим керівникам навіть прем'єр-міністр з командою віцепрем'єрів.
За розміром зарплат конкурувати з очільниками ДКВС може наразі хіба що державний секретар Міністерства освіти і науки.
Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.
Цього разу публікуємо статистику зарплат начальника Генеральної дирекції Державної кримінально-виконавчої служби України.
Генеральну дирекцію ДКВС України очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міністром юстиції.
Наразі діяльність Генеральної дирекції Державної кримінально-виконавчої служби України спрямовується та координується першим заступником міністра юстиції України Горовцем Євгенієм Михайловичем.
Скільки заробляє начальник Генеральної дирекції Державної кримінально-виконавчої служби України
|січень 2022
|14 320,35 грн
|лютий 2022
|105 970,59
|березень 2022
|105 970,59
|квітень 2022
|105 970,59
|травень 2022
|106 159,15
|червень 2022
|114 920,02
|липень 2022
|106 253,99
|серпень 2022
|106 425,59
|вересень 2022
|106 425,59
|жовтень 2022
|115 017,80
|листопад 2022
|106 537,39
|грудень 2022
|215 390,36
|січень 2023
|14 320,35
|лютий 2023
|114 562,80
|березень 2023
|114 562,80
|квітень 2023
|352 026,15 *
|квітень 2023
|12 367,50 **
|травень 2023
|31 832,87
|червень 2023
|98 068,89
|липень 2023
|115 636,13
|серпень 2023
|115 636,13
|Разом
|2 278 375,62
* — виплати попередньому керівнику при звільненні;
** — зарплатня виконувача обов'язки начальника установи.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, як корисно вчитися. Свідченням того є зарплати керівників вітчизняної системи освіти.
Непогано заробляють радники міністра освіти і навіть рядові спеціалісти.
Також Новини.LIVE писали про те, скільки заробляє вище керівництво та керівники середньої ланки в Міністерстві культури та інформаційної політики.
Писали про зарплати керівників Уряду — прем'єр-міністра та віцепрем'єрів.
Оприлюднили заробітки чиновників Міністерства захисту довкілля та Міністерства стратегічних галузей промисловості.
Писали навіть про зарплати керівників слідчих ізоляторів та виправних колоній.
Знаємо тепер, скільки заробляють міністр внутрішніх справ, міністр аграрної політики та продовольства та навіть міністр оборони.
Писали Новини.LIVE і про те, скільки коштує мистецтво брати в борг та скільки заробляють міністр енергетики, очільник Міністерства закордонних справ і міністерка соціальної політики.
Попереду ще багато публікацій про заробітки українських чиновників під час війни. Обіцяємо, що буде цікаво.
Читайте Новини.LIVE!