Сколько зарабатывает во время войны Александр Кубраков

Ответственный за восстановление и развитие. Сколько зарабатывает министр Александр Кубраков
Похвастаться большой зарплатой вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков вряд ли может. Хотя как кому.
Однако для министра европейской страны, который занимается, в частности, восстановлением инфраструктуры, которую продолжает разрушать враг, не так уж и много. Где-то на уровне средней зарплаты рядового японца или южного корейца.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат Александра Кубракова.
Сейчас Александр Кубраков занимает должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. А еще до декабря 2022 года он был министром инфраструктуры Украины.
Именно за 2022 год министерство предоставило информацию о зарплате своего руководителя.
На просьбу редакции Новини.LIVE предоставить информацию о зарплате Кубракова с начала 2023 года министерство (на момент выхода публикации) не отреагировало. Как и не предоставило запрашиваемую информацию о зарплатах заместителей министра; руководителей структурных подразделений министерства; руководителей организаций, предприятий и учреждений, относящихся к сфере управления министерства.
Сколько зарабатывал в первый год войны министр инфраструктуры Александр Кубраков
|январь 2022
|56 604,55 грн
|февраль 2022
|103 962,43
|март 2022
|81 615,50
|апрель 2022
|81 615,50
|май 2022
|82 165,73
|июнь 2022
|82 121,32
|июль 2022
|81 055,69
|август 2022
|83 231,07
|сентябрь 2022
|82 008,75
|октябрь 2022
|80 759,74
|ноябрь 2022
|82 140,70
|декабрь 2022
|90 318,44
Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования.
Неплохо зарабатывают советники министра образования и даже рядовые специалисты министерства.
Хорошо зарабатывают руководители высших учебных заведений.
Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.
Писали о зарплатах руководителей правительства — премьер-министра и вице-премьеров.
Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.
Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.
Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия, министр юстиции и даже министр обороны.
Писали Новини.LIVE и о том, сколько стоит искусство брать в долг и сколько зарабатывают министр энергетики, глава Министерства иностранных дел и министр социальной политики.
Известно, сколько зарабатывает генеральный директор Института сердца Министерства здравоохранения, заслуженный врач Украины, профессор Борис Тодуров.
Сообщали мы и о том, сколько стоит государству содержать подчиненных Дениса Малюськи.
Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.
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