Сколько зарабатывает во время войны Александр Кубраков

Александр Кубраков. Фото: Укравтодор

Похвастаться большой зарплатой вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков вряд ли может. Хотя как кому.

Однако для министра европейской страны, который занимается, в частности, восстановлением инфраструктуры, которую продолжает разрушать враг, не так уж и много. Где-то на уровне средней зарплаты рядового японца или южного корейца.

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В этот раз публикуем статистику зарплат Александра Кубракова.

Сейчас Александр Кубраков занимает должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. А еще до декабря 2022 года он был министром инфраструктуры Украины.

Именно за 2022 год министерство предоставило информацию о зарплате своего руководителя.

На просьбу редакции Новини.LIVE предоставить информацию о зарплате Кубракова с начала 2023 года министерство (на момент выхода публикации) не отреагировало. Как и не предоставило запрашиваемую информацию о зарплатах заместителей министра; руководителей структурных подразделений министерства; руководителей организаций, предприятий и учреждений, относящихся к сфере управления министерства.

Сколько зарабатывал в первый год войны министр инфраструктуры Александр Кубраков

январь 2022 56 604,55 грн февраль 2022 103 962,43 март 2022 81 615,50 апрель 2022 81 615,50 май 2022 82 165,73 июнь 2022 82 121,32 июль 2022 81 055,69 август 2022 83 231,07 сентябрь 2022 82 008,75 октябрь 2022 80 759,74 ноябрь 2022 82 140,70 декабрь 2022 90 318,44

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