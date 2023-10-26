Скільки заробляє під час війни Олександр Кубраков

Олександр Кубраков. Фото: Укравтодор

Похвалитися великою зарплатою віцепрем'єрміністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков навряд чи може. Хоча як кому.

А проте, для міністра європейської країни, що опікується, зокрема, відбудовою інфраструктури, яку продовжує руйнувати ворог, не так уже й багато. Десь на рівні середньої зарплати пересічного японця чи південного корейця.

Читайте також:

Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.

Цього разу публікуємо статистику зарплат Олександра Кубракова.

Наразі Олександр Кубраков є віцепрем'єрміністром з відновлення України — міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України. А ще до грудня 2022 року він обіймав посаду міністра інфраструктури України.

Саме за 2022 рік міністерство надало інформацію щодо зарплати свого очільника.

На прохання редакції Новини.LIVE надати інформацію щодо зарплати Кубракова від початку 2023 року міністерство (на момент виходу публікації) не відреагувало. Як і не надало запитувану інформацію щодо зарплат заступників міністра; керівників структурних підрозділів міністерства; керівників закладів, підприємств та установ, що належать до сфери управління міністерства.

Скільки заробляв у перший рік війни міністр інфраструктури Олександр Кубраков

січень 2022 56 604,55 грн лютий 2022 103 962,43 березень 2022 81 615,50 квітень 2022 81 615,50 травень 2022 82 165,73 червень 2022 82 121,32 липень 2022 81 055,69 серпень 2022 83 231,07 вересень 2022 82 008,75 жовтень 2022 80 759,74 листопад 2022 82 140,70 грудень 2022 90 318,44

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, як корисно вчитися. Свідченням того є зарплати керівників вітчизняної системи освіти.

Непогано заробляють радники міністра освіти і навіть рядові спеціалісти.

Добре заробляють керівники вищих навчальних закладів.

Також Новини.LIVE писали про те, скільки заробляє вище керівництво та керівники середньої ланки в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Писали про зарплати керівників уряду — прем'єр-міністра та віцепрем'єрів.

Оприлюднили заробітки чиновників Міністерства захисту довкілля та Міністерства стратегічних галузей промисловості.

Писали навіть про зарплати керівників слідчих ізоляторів та виправних колоній.

Знаємо тепер, скільки заробляють міністр внутрішніх справ, міністр аграрної політики та продовольства, міністр юстиції та навіть міністр оборони.

Писали Новини.LIVE і про те, скільки коштує мистецтво брати в борг та скільки заробляють міністр енергетики, очільник Міністерства закордонних справ і міністерка соціальної політики.

Відомо, скільки заробляє генеральний директор Інституту серця Міністерства охорони здоров'я, заслужений лікар України, професор Борис Тодуров.

Повідомляли ми й про те, скільки коштує державі утримувати підлеглих Дениса Малюськи.

Попереду ще багато публікацій про заробітки українських чиновників під час війни. Обіцяємо, що буде цікаво.