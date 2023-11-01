Стоимость государственного финансиста. Сколько зарабатывает глава правления Ощадбанка
Ни зарплаты народных депутатов, ни заработки министров и даже премьер-министра с командой вице-премьеров не сравнятся с денежными выплатами, получаемыми руководителями отдельных крупных государственных предприятий. Среди таких предприятий — государственные банки.
Зарплаты руководителей госбанков впечатляют.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат главы правления Ощадбанка.
Сколько зарабатывает глава правления Ощадбанка Сергей Наумов
|январь 2022
|699 189,32 грн
|февраль 2022
|885 717,7
|март 2022
|966 677,7
|апрель 2022
|887 521,55
|май 2022
|875 440,78
|июнь 2022
|854 098,99
|июль 2022
|873 268,5
|август 2022
|886 134,18
|сентябрь 2022
|869 302,02
|октябрь 2022
|919 480,8
|ноябрь 2022
|889 190,82
|декабрь 2022
|878 149,8
|январь 2023
|777 040,48
|февраль 2023
|885 500
|март 2023
|902 952,7
|апрель 2023
|794 026,61
|май 2023
|885 879,54
|июнь 2023
|891 712,5
|июль 2023
|1 165 185,23
|август 2023
|547 588,71
|сентябрь 2023
|858 721,03
Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования.
Неплохо зарабатывают советники министра образования и даже рядовые специалисты.
Хорошо зарабатывают руководители высших учебных заведений. В частности, на зависть многим педагогам есть чем похвастаться ректору Академии Государственной пенитенциарной службы.
Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.
Писали о зарплатах руководителей правительства — премьер-министра и вице-премьеров.
Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.
Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.
Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия, министр юстиции и даже министр обороны.
Писали Новини.LIVE и о том, сколько стоит искусство брать в долг и сколько зарабатывают министр энергетики, глава Министерства иностранных дел и министр социальной политики.
Известно, сколько зарабатывает генеральный директор Института сердца Министерства здравоохранения, заслуженный врач Украины, профессор Борис Тодуров.
Сообщали мы и о том, сколько стоит государству содержать подчиненных Дениса Малюськи и сколько зарабатывает вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Писали Новини.LIVE о заработках главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и зарплатах его команды.
Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.
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