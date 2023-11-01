Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Ни зарплаты народных депутатов, ни заработки министров и даже премьер-министра с командой вице-премьеров не сравнятся с денежными выплатами, получаемыми руководителями отдельных крупных государственных предприятий. Среди таких предприятий — государственные банки.

Зарплаты руководителей госбанков впечатляют.

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Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

В этот раз публикуем статистику зарплат главы правления Ощадбанка.

Сколько зарабатывает глава правления Ощадбанка Сергей Наумов

январь 2022 699 189,32 грн февраль 2022 885 717,7 март 2022 966 677,7 апрель 2022 887 521,55 май 2022 875 440,78 июнь 2022 854 098,99 июль 2022 873 268,5 август 2022 886 134,18 сентябрь 2022 869 302,02 октябрь 2022 919 480,8 ноябрь 2022 889 190,82 декабрь 2022 878 149,8 январь 2023 777 040,48 февраль 2023 885 500 март 2023 902 952,7 апрель 2023 794 026,61 май 2023 885 879,54 июнь 2023 891 712,5 июль 2023 1 165 185,23 август 2023 547 588,71 сентябрь 2023 858 721,03

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