Скільки заробляє голова правління Ощадбанка

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ні зарплати народних депутатів, ні заробітки міністрів і навіть прем'єр-міністра з командою віце-прем'єрів не порівняються із грошовими виплатами, які отримують керівники окремих великих державних підприємств. Серед таких підприємств — державні банки.

Зарплати очільників держбанків вражають.

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Цього разу публікуємо статистику зарплат голови правління Ощадбанку.

Скільки заробляє голова правління Ощадбанку Сергій Наумов

січень 2022 699 189,32 грн лютий 2022 885 717,7 березень 2022 966 677,7 квітень 2022 887 521,55 травень 2022 875 440,78 червень 2022 854 098,99 липень 2022 873 268,5 серпень 2022 886 134,18 вересень 2022 869 302,02 жовтень 2022 919 480,8 листопад 2022 889 190,82 грудень 2022 878 149,8 січень 2023 777 040,48 лютий 2023 885 500 березень 2023 902 952,7 квітень 2023 794 026,61 травень 2023 885 879,54 червень 2023 891 712,5 липень 2023 1 165 185,23 серпень 2023 547 588,71 вересень 2023 858 721,03

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