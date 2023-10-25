Сколько зарабатывают руководители системы медицинского образования в Украине

Студенты-медики. Фото: life.pravda.com.ua

Общеизвестный факт — ученые, педагоги и медики в Украине зарабатывают немного. А сколько они зарабатывают, когда становятся большими начальниками над учеными и педагогами от медицины?

Если взять профессора, академика, да еще и ректора медицинского университета, то выходит неплохо. Впрочем, хороший украинский гастарбайтер-строитель или медсестра-сиделка где-то в Западной Европе зарабатывают не меньше. Правда, речь идет об официальной зарплате. Ректора.

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В этот раз публикуем статистику зарплат ректора Днепровского государственного медицинского университета.

Следует отметить, что, согласно информации, предоставленной редакции университетом в ответ на запрос Новини.LIVE в Министерство здравоохранения, руководит высшим учебным заведением академик НАМН Украины, профессор Татьяна Перцева. Правда, ректором она работает с 7 июля 2023 года. А до этого она исполняла обязанности ректора.

Сколько зарабатывает ректор Днепровского медуниверситета, академик

январь 2022 68 530,77 грн февраль 2022 62 337,42 март 2022 62 337,42 апрель 2022 239 952,95 май 2022 53 170,06 июнь 2022 54 362,33 июль 2022 52 246,47 август 2022 56 508,81 сентябрь 2022 68 356,64 октябрь 2022 76 640,54 ноябрь 2022 86 428,36 декабрь 2022 62 500,28 январь 2023 61 915,16 февраль 2023 66 096,69 март 2023 70 222,74 апрель 2023 64 410,12 май 2023 68 745,70 июнь 2023 66 410,12 июль 2023 113 739,7 август 2023 35 593,84

По мнению автора, приведенные выше цифры свидетельствуют о двух важных вещах. Во-первых, учиться выгодно. Хотя, во-вторых, в нашем обществе ум ценится еще в недостаточной мере. Так что есть куда двигаться. В Европу.

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