Сколько зарабатывают руководители системы медицинского образования в Украине

Сколько зарабатывают академики от медицины или какая зарплата у ректора Днепровского медуниверситета
Общеизвестный факт — ученые, педагоги и медики в Украине зарабатывают немного. А сколько они зарабатывают, когда становятся большими начальниками над учеными и педагогами от медицины?
Если взять профессора, академика, да еще и ректора медицинского университета, то выходит неплохо. Впрочем, хороший украинский гастарбайтер-строитель или медсестра-сиделка где-то в Западной Европе зарабатывают не меньше. Правда, речь идет об официальной зарплате. Ректора.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат ректора Днепровского государственного медицинского университета.
Следует отметить, что, согласно информации, предоставленной редакции университетом в ответ на запрос Новини.LIVE в Министерство здравоохранения, руководит высшим учебным заведением академик НАМН Украины, профессор Татьяна Перцева. Правда, ректором она работает с 7 июля 2023 года. А до этого она исполняла обязанности ректора.
Сколько зарабатывает ректор Днепровского медуниверситета, академик
|январь 2022
|68 530,77 грн
|февраль 2022
|62 337,42
|март 2022
|62 337,42
|апрель 2022
|239 952,95
|май 2022
|53 170,06
|июнь 2022
|54 362,33
|июль 2022
|52 246,47
|август 2022
|56 508,81
|сентябрь 2022
|68 356,64
|октябрь 2022
|76 640,54
|ноябрь 2022
|86 428,36
|декабрь 2022
|62 500,28
|январь 2023
|61 915,16
|февраль 2023
|66 096,69
|март 2023
|70 222,74
|апрель 2023
|64 410,12
|май 2023
|68 745,70
|июнь 2023
|66 410,12
|июль 2023
|113 739,7
|август 2023
|35 593,84
По мнению автора, приведенные выше цифры свидетельствуют о двух важных вещах. Во-первых, учиться выгодно. Хотя, во-вторых, в нашем обществе ум ценится еще в недостаточной мере. Так что есть куда двигаться. В Европу.
Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования.
Неплохо зарабатывают советники министра образования и даже рядовые специалисты.
Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.
Писали о зарплатах руководителей правительства — премьер-министра и вице-премьеров.
Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.
Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.
Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия, министр юстиции и даже министр обороны.
Писали Новини.LIVE и о том, сколько стоит искусство брать в долг и сколько зарабатывают министр энергетики, глава Министерства иностранных дел и министр социальной политики.
Стало известно, сколько зарабатывает генеральный директор Института сердца Министерства здравоохранения, заслуженный врач Украины профессор Борис Тодуров.
Сообщали мы и о том, сколько стоит государству содержать подчиненных Дениса Малюськи.
Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.
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