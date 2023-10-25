Скільки заробляють керівники системи медичної освіти в Україні

Студенти-медики. Фото: life.pravda.com.ua

Загальновідомий факт — науковці, педагоги і медики в Україні заробляють небагато. А скільки вони заробляють, коли стають великими начальниками над науковцями і педагогами від медицини?

Якщо взяти професора, академіка, та ще й ректора медичного університету, то виходить непогано. Проте, хороший український заробітчанин-будівельник чи медсестра-доглядальниця десь у Західній Європі заробляють не менше. Щоправда, йдеться про офіційну зарплату. Ректора.

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Цього разу публікуємо статистику зарплат ректора Дніпровського державного медичного університету.

Варто зазначити, що згідно інформації, наданої редакції університетом у відповідь на запит Новини.LIVE до Міністерства охорони здоров'я, керує вищим навчальним закладом академік НАМН України, професор Тетяна Перцева. Щоправда, ректором вона працює з 7 липня 2023 року. А до цього вона виконувала обов'язки ректора.

Скільки заробляє ректор Дніпровського медуніверситету, академік

січень 2022 68 530,77 грн лютий 2022 62 337,42 березень 2022 62 337,42 квітень 2022 239 952,95 травень 2022 53 170,06 червень 2022 54 362,33 липень 2022 52 246,47 серпень 2022 56 508,81 вересень 2022 68 356,64 жовтень 2022 76 640,54 листопад 2022 86 428,36 грудень 2022 62 500,28 січень 2023 61 915,16 лютий 2023 66 096,69 березень 2023 70 222,74 квітень 2023 64 410,12 травень 2023 68 745,70 червень 2023 66 410,12 липень 2023 113 739,7 серпень 2023 35 593,84

На думку автора, наведені вище цифри свідчать про дві важливі речі. По-перше, вчитися таки вигідно. Хоча, по-друге, в нашому суспільстві розум цінується ще недостатньою мірою. Тож є куди рухатись. В Європу.

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