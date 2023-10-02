Сколько зарабатывают советники министра образования

Сколько стоят советы Лисовому. Какие зарплаты у советников министра образования
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовый имеет трех советников, работа которых оплачивается из государственного бюджета. У каждого советника своя зарплата. От месяца к месяцу зарплата может отличаться втрое.
Стартует оплата труда советника министра от 20 тысяч гривен в месяц. Абсолютный зарплатный рекорд одного из советников за последние полтора года составил более 94 тысяч гривен. В целом же зарплаты советников относительно скромные.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат советников Министерства образования и науки Украины.
Сколько зарабатывает советник министра образования
|январь 2022
|28 125,30 грн
|февраль 2022
|33 354,30
|март 2022
|26 402,43
|апрель 2022
|32 008,47
|май 2022
|30 893,62
|июнь 2022
|30 975,50
|июль 2022
|30 986,80
|август 2022
|94 182,06
|сентябрь 2022
|28 323,45
|октябрь 2022
|31 155,80
|ноябрь 2022
|31 265,00
|декабрь 2022
|45 919,97
|январь 2023
|24 850,20
|февраль 2023
|23 754,00
|март 2023
|60 122,16
|апрель 2023
|27 713,00
|май 2023
|27 713,00
|июнь 2023
|29 296,60
|июль 2023
|29 296,60
|август 2023
|29 296,60
А этот советник, вероятно, менее заслуженный
|январь 2022
|32 143,20 грн
|февраль 2022
|38 119,20
|март 2022
|20 493,20
|апрель 2022
|20 493,20
|май 2022
|20 647,02
|июнь 2022
|20 728,90
|июль 2022
|20 740,20
|август 2022
|20 909,20
|сентябрь 2022
|20 909,20
|октябрь 2022
|20 909,20
|ноябрь 2022
|41 668,96
|декабрь 2022
|21 035,37
|январь 2023
|22 170,40
|февраль 2023
|22 170,40
|март 2023
|60 182,93
|апрель 2023
|30 088,40
|май 2023
|30 088,40
|июнь 2023
|31 672,00
|июль 2023
|31 672,00
|август 2023
|36 422,80
Золотая зарплатная середина
|январь 2022
|26 786,00 грн
|февраль 2022
|24 447,00
|март 2022
|68 751,48
|апрель 2022
|29 276,00
|май 2022
|29 429,82
|июнь 2022
|29 511,70
|июль 2022
|61 643,78
|август 2022
|23 237,23
|сентябрь 2022
|29 692,00
|октябрь 2022
|29 692,00
|ноябрь 2022
|29 801,20
|декабрь 2022
|44 456,17
|январь 2023
|23 754,00
|февраль 2023
|22 170,40
|март 2023
|61 432,07
|апрель 2023
|23 754,00
|май 2023
|23 754,00
|июнь 2023
|23 754,00
|июль 2023
|23 754,00
|август 2023
|23 754,00
Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования. И не обязательно быть министром, чтобы хорошо зарабатывать. Достаточно быть его заместителем, а еще лучше государственным секретарем. Потому что государственный секретарь зарабатывает больше министра.
Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.
Писали о зарплатах руководителей Правительства - премьер-министра и вице-премьеров.
Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.
Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.
В распоряжении Новини.LIVE также есть статистика зарплат руководителей среднего звена и рядовых сотрудников Минобразования и науки. Читайте в следующих публикациях.