Сколько зарабатывают советники министра образования

Министр образования и науки Оксен Лисовый. Коллаж: Новини.LIVE

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовый имеет трех советников, работа которых оплачивается из государственного бюджета. У каждого советника своя зарплата. От месяца к месяцу зарплата может отличаться втрое.

Стартует оплата труда советника министра от 20 тысяч гривен в месяц. Абсолютный зарплатный рекорд одного из советников за последние полтора года составил более 94 тысяч гривен. В целом же зарплаты советников относительно скромные.



Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

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В этот раз публикуем статистику зарплат советников Министерства образования и науки Украины.

Сколько зарабатывает советник министра образования

январь 2022 28 125,30 грн февраль 2022 33 354,30 март 2022 26 402,43 апрель 2022 32 008,47 май 2022 30 893,62 июнь 2022 30 975,50 июль 2022 30 986,80 август 2022 94 182,06 сентябрь 2022 28 323,45 октябрь 2022 31 155,80 ноябрь 2022 31 265,00 декабрь 2022 45 919,97 январь 2023 24 850,20 февраль 2023 23 754,00 март 2023 60 122,16 апрель 2023 27 713,00 май 2023 27 713,00 июнь 2023 29 296,60 июль 2023 29 296,60 август 2023 29 296,60

А этот советник, вероятно, менее заслуженный

январь 2022 32 143,20 грн февраль 2022 38 119,20 март 2022 20 493,20 апрель 2022 20 493,20 май 2022 20 647,02 июнь 2022 20 728,90 июль 2022 20 740,20 август 2022 20 909,20 сентябрь 2022 20 909,20 октябрь 2022 20 909,20 ноябрь 2022 41 668,96 декабрь 2022 21 035,37 январь 2023 22 170,40 февраль 2023 22 170,40 март 2023 60 182,93 апрель 2023 30 088,40 май 2023 30 088,40 июнь 2023 31 672,00 июль 2023 31 672,00 август 2023 36 422,80

Золотая зарплатная середина

январь 2022 26 786,00 грн февраль 2022 24 447,00 март 2022 68 751,48 апрель 2022 29 276,00 май 2022 29 429,82 июнь 2022 29 511,70 июль 2022 61 643,78 август 2022 23 237,23 сентябрь 2022 29 692,00 октябрь 2022 29 692,00 ноябрь 2022 29 801,20 декабрь 2022 44 456,17 январь 2023 23 754,00 февраль 2023 22 170,40 март 2023 61 432,07 апрель 2023 23 754,00 май 2023 23 754,00 июнь 2023 23 754,00 июль 2023 23 754,00 август 2023 23 754,00

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования. И не обязательно быть министром, чтобы хорошо зарабатывать. Достаточно быть его заместителем, а еще лучше государственным секретарем. Потому что государственный секретарь зарабатывает больше министра.

Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.

Писали о зарплатах руководителей Правительства - премьер-министра и вице-премьеров.

Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.

Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.

В распоряжении Новини.LIVE также есть статистика зарплат руководителей среднего звена и рядовых сотрудников Минобразования и науки. Читайте в следующих публикациях.