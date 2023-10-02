Скільки заробляють радники міністра освіти

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Колаж: Новини.LIVE

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий має трьох радників, робота яких оплачується з державного бюджета. У кожного радника — своя зарплата. Від місяця до місяця платня може відрізнятися втричі.

Стартує оплата праці радника міністра від 20 тисяч гривень на місяць. Абсолютний зарплатний рекорд одного з радників за останні півтора року склав понад 94 тисячі гривень. Загалом же зарплати радників — відносно скромні.



Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.

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Цього разу публікуємо статистику зарплат радників Міністерства освіти і науки України.

Скільки заробляє радник міністра освіти

січень 2022 28 125,30 грн лютий 2022 33 354,30 березень 2022 26 402,43 квітень 2022 32 008,47 травень 2022 30 893,62 червень 2022 30 975,50 липень 2022 30 986,80 серпень 2022 94 182,06 вересень 2022 28 323,45 жовтень 2022 31 155,80 листопад 2022 31 265,00 грудень 2022 45 919,97 січень 2023 24 850,20 лютий 2023 23 754,00 березень 2023 60 122,16 квітень 2023 27 713,00 травень 2023 27 713,00 червень 2023 29 296,60 липень 2023 29 296,60 серпень 2023 29 296,60

А цей радник, певно, менш заслужений

січень 2022 32 143,20 грн лютий 2022 38 119,20 березень 2022 20 493,20 квітень 2022 20 493,20 травень 2022 20 647,02 червень 2022 20 728,90 липень 2022 20 740,20 серпень 2022 20 909,20 вересень 2022 20 909,20 жовтень 2022 20 909,20 листопад 2022 41 668,96 грудень 2022 21 035,37 січень 2023 22 170,40 лютий 2023 22 170,40 березень 2023 60 182,93 квітень 2023 30 088,40 травень 2023 30 088,40 червень 2023 31 672,00 липень 2023 31 672,00 серпень 2023 36 422,80

Золота зарплатна середина

січень 2022 26 786,00 грн лютий 2022 24 447,00 березень 2022 68 751,48 квітень 2022 29 276,00 травень 2022 29 429,82 червень 2022 29 511,70 липень 2022 61 643,78 серпень 2022 23 237,23 вересень 2022 29 692,00 жовтень 2022 29 692,00 листопад 2022 29 801,20 грудень 2022 44 456,17 січень 2023 23 754,00 лютий 2023 22 170,40 березень 2023 61 432,07 квітень 2023 23 754,00 травень 2023 23 754,00 червень 2023 23 754,00 липень 2023 23 754,00 серпень 2023 23 754,00

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, як корисно вчитися. Свідченням того є зарплати керівників вітчизняної системи освіти. І не обов'язково бути міністром, щоб добре заробляти. Достатньо бути його заступником, а ще краще — державним секретарем. Бо державний секретар заробляє більше за міністра.

Також Новини.LIVE писали про те, скільки заробляє вище керівництво та керівники середньої ланки в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Писали про зарплати керівників Уряду — прем'єр-міністра та віце-прем'єрів.

Оприлюднили заробітки чиновників Міністерства захисту довкілля та Міністерства стратегічних галузей промисловості.

Писали навіть про зарплати керівників слідчих ізоляторів та виправних колоній.

В розпорядженні Новини.LIVE ще є статистика зарплат керівників середньої ланки і рядових працівників Міносвіти і науки. Читайте в наступних публікаціях.