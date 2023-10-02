Скільки заробляють радники міністра освіти

Скільки коштують поради Лісовому. Які зарплати у радників міністра освіти
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий має трьох радників, робота яких оплачується з державного бюджета. У кожного радника — своя зарплата. Від місяця до місяця платня може відрізнятися втричі.
Стартує оплата праці радника міністра від 20 тисяч гривень на місяць. Абсолютний зарплатний рекорд одного з радників за останні півтора року склав понад 94 тисячі гривень. Загалом же зарплати радників — відносно скромні.
Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.
Цього разу публікуємо статистику зарплат радників Міністерства освіти і науки України.
Скільки заробляє радник міністра освіти
|січень 2022
|28 125,30 грн
|лютий 2022
|33 354,30
|березень 2022
|26 402,43
|квітень 2022
|32 008,47
|травень 2022
|30 893,62
|червень 2022
|30 975,50
|липень 2022
|30 986,80
|серпень 2022
|94 182,06
|вересень 2022
|28 323,45
|жовтень 2022
|31 155,80
|листопад 2022
|31 265,00
|грудень 2022
|45 919,97
|січень 2023
|24 850,20
|лютий 2023
|23 754,00
|березень 2023
|60 122,16
|квітень 2023
|27 713,00
|травень 2023
|27 713,00
|червень 2023
|29 296,60
|липень 2023
|29 296,60
|серпень 2023
|29 296,60
А цей радник, певно, менш заслужений
|січень 2022
|32 143,20 грн
|лютий 2022
|38 119,20
|березень 2022
|20 493,20
|квітень 2022
|20 493,20
|травень 2022
|20 647,02
|червень 2022
|20 728,90
|липень 2022
|20 740,20
|серпень 2022
|20 909,20
|вересень 2022
|20 909,20
|жовтень 2022
|20 909,20
|листопад 2022
|41 668,96
|грудень 2022
|21 035,37
|січень 2023
|22 170,40
|лютий 2023
|22 170,40
|березень 2023
|60 182,93
|квітень 2023
|30 088,40
|травень 2023
|30 088,40
|червень 2023
|31 672,00
|липень 2023
|31 672,00
|серпень 2023
|36 422,80
Золота зарплатна середина
|січень 2022
|26 786,00 грн
|лютий 2022
|24 447,00
|березень 2022
|68 751,48
|квітень 2022
|29 276,00
|травень 2022
|29 429,82
|червень 2022
|29 511,70
|липень 2022
|61 643,78
|серпень 2022
|23 237,23
|вересень 2022
|29 692,00
|жовтень 2022
|29 692,00
|листопад 2022
|29 801,20
|грудень 2022
|44 456,17
|січень 2023
|23 754,00
|лютий 2023
|22 170,40
|березень 2023
|61 432,07
|квітень 2023
|23 754,00
|травень 2023
|23 754,00
|червень 2023
|23 754,00
|липень 2023
|23 754,00
|серпень 2023
|23 754,00
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, як корисно вчитися. Свідченням того є зарплати керівників вітчизняної системи освіти. І не обов'язково бути міністром, щоб добре заробляти. Достатньо бути його заступником, а ще краще — державним секретарем. Бо державний секретар заробляє більше за міністра.
Також Новини.LIVE писали про те, скільки заробляє вище керівництво та керівники середньої ланки в Міністерстві культури та інформаційної політики.
Писали про зарплати керівників Уряду — прем'єр-міністра та віце-прем'єрів.
Оприлюднили заробітки чиновників Міністерства захисту довкілля та Міністерства стратегічних галузей промисловості.
Писали навіть про зарплати керівників слідчих ізоляторів та виправних колоній.
В розпорядженні Новини.LIVE ще є статистика зарплат керівників середньої ланки і рядових працівників Міносвіти і науки. Читайте в наступних публікаціях.