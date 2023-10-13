Сколько стоит держать международный фронт, или какие заработки у министра Кулебы во время войны
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время войны зарабатывает не больше и не меньше других министров в Украине.
За полтора года войны его зарплата немного выросла, приближаясь к психологической отметке в 100 тысяч гривен за месяц. Однако этой суммой вряд ли удивишь не только его зарубежных коллег, но и отечественных топ-менеджеров из бизнес-сферы. И это несмотря на груз ответственности, который лежит на плечах его ведомства во время войны...
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Сколько зарабатывает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба
|январь 2022
|68 903,29 грн
|февраль 2022
|81 563,96
|март 2022
|79 983,19
|апрель 2022
|79 983,19
|май 2022
|81 162,28
|июнь 2022
|80 720,11
|июль 2022
|80 211,33
|август 2022
|106 019,05
|сентябрь 2022
|87 827,99
|октябрь 2022
|86 117,56
|ноябрь 2022
|86 668,27
|декабрь 2022
|86 665,93
|январь 2023
|85 956,29
|февраль 2023
|85 956,29
|март 2023
|86 278,09
|апрель 2023
|92 847,89
|май 2023
|93 286,75
|июнь 2023
|93 570,42
|июль 2023
|92 847,86
|август 2023
|93 839,10
Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования.
Неплохо зарабатывают советники министра образования и даже рядовые специалисты.
Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.
Писали о зарплатах руководителей Правительства - премьер-министра и вице-премьеров.
Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.
Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.
Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия и даже министр обороны.
Писали Новини.LIVE и о том, сколько стоит искусство брать в долг и сколько зарабатывает министр энергетики.
Предстоит еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.
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