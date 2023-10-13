Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Коллаж: Новини.LIVE

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время войны зарабатывает не больше и не меньше других министров в Украине.

За полтора года войны его зарплата немного выросла, приближаясь к психологической отметке в 100 тысяч гривен за месяц. Однако этой суммой вряд ли удивишь не только его зарубежных коллег, но и отечественных топ-менеджеров из бизнес-сферы. И это несмотря на груз ответственности, который лежит на плечах его ведомства во время войны...

Читайте также:

Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

В этот раз публикуем статистику зарплат министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Сколько зарабатывает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

январь 2022 68 903,29 грн февраль 2022 81 563,96 март 2022 79 983,19 апрель 2022 79 983,19 май 2022 81 162,28 июнь 2022 80 720,11 июль 2022 80 211,33 август 2022 106 019,05 сентябрь 2022 87 827,99 октябрь 2022 86 117,56 ноябрь 2022 86 668,27 декабрь 2022 86 665,93 январь 2023 85 956,29 февраль 2023 85 956,29 март 2023 86 278,09 апрель 2023 92 847,89 май 2023 93 286,75 июнь 2023 93 570,42 июль 2023 92 847,86 август 2023 93 839,10

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования.

Неплохо зарабатывают советники министра образования и даже рядовые специалисты.

Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.

Писали о зарплатах руководителей Правительства - премьер-министра и вице-премьеров.

Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.

Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.

Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия и даже министр обороны.

Писали Новини.LIVE и о том, сколько стоит искусство брать в долг и сколько зарабатывает министр энергетики.

Предстоит еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.