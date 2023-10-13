Скільки заробляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Скільки коштує тримати міжнародний фронт, або які заробітки має міністр Кулеба під час війни
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час війни заробляє не більше і не менше за інших міністрів в Україні.
Загалом за понад півтора року війни його зарплатня трохи виросла, наближаючись до психологічної позначки у 100 тисяч гривень на місяць. А проте цією сумою навряд чи здивуєш не лише його закордонних колег, але й вітчизняних топ-менеджерів з бізнесової сфери. І це не дивлячись на той вантаж відповідальності, який лежить на плечах його відомства під час війни...
Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.
Цього разу публікуємо статистику зарплат міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
Скільки заробляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
|січень 2022
|68 903,29 грн
|лютий 2022
|81 563,96
|березень 2022
|79 983,19
|квітень 2022
|79 983,19
|травень 2022
|81 162,28
|червень 2022
|80 720,11
|липень 2022
|80 211,33
|серпень 2022
|106 019,05
|вересень 2022
|87 827,99
|жовтень 2022
|86 117,56
|листопад 2022
|86 668,27
|грудень 2022
|86 665,93
|січень 2023
|85 956,29
|лютий 2023
|85 956,29
|березень 2023
|86 278,09
|квітень 2023
|92 847,89
|травень 2023
|93 286,75
|червень 2023
|93 570,42
|липень 2023
|92 847,86
|серпень 2023
|93 839,10
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, як корисно вчитися. Свідченням того є зарплати керівників вітчизняної системи освіти.
Непогано заробляють радники міністра освіти і навіть рядові спеціалісти.
Також Новини.LIVE писали про те, скільки заробляє вище керівництво та керівники середньої ланки в Міністерстві культури та інформаційної політики.
Писали про зарплати керівників Уряду — прем'єр-міністра та віцепрем'єрів.
Оприлюднили заробітки чиновників Міністерства захисту довкілля та Міністерства стратегічних галузей промисловості.
Писали навіть про зарплати керівників слідчих ізоляторів та виправних колоній.
Знаємо тепер, скільки заробляють міністр внутрішніх справ, міністр аграрної політики та продовольства та міністр оборони.
Писали Новини.LIVE і про те, скільки коштує мистецтво брати в борг та скільки заробляє міністр енергетики.
Попереду ще багато публікацій про заробітки українських чиновників під час війни. Обіцяємо, що буде цікаво.
Читайте Новини.LIVE!