Скільки заробляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Колаж: Новини.LIVE

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час війни заробляє не більше і не менше за інших міністрів в Україні.

Загалом за понад півтора року війни його зарплатня трохи виросла, наближаючись до психологічної позначки у 100 тисяч гривень на місяць. А проте цією сумою навряд чи здивуєш не лише його закордонних колег, але й вітчизняних топ-менеджерів з бізнесової сфери. І це не дивлячись на той вантаж відповідальності, який лежить на плечах його відомства під час війни...

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Цього разу публікуємо статистику зарплат міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Скільки заробляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

січень 2022 68 903,29 грн лютий 2022 81 563,96 березень 2022 79 983,19 квітень 2022 79 983,19 травень 2022 81 162,28 червень 2022 80 720,11 липень 2022 80 211,33 серпень 2022 106 019,05 вересень 2022 87 827,99 жовтень 2022 86 117,56 листопад 2022 86 668,27 грудень 2022 86 665,93 січень 2023 85 956,29 лютий 2023 85 956,29 березень 2023 86 278,09 квітень 2023 92 847,89 травень 2023 93 286,75 червень 2023 93 570,42 липень 2023 92 847,86 серпень 2023 93 839,10

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