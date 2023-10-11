Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина. Коллаж: Новини.LIVE

Зарплата министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной медленно, но стабильно растет. Суммы не поражают воображение, однако, как ни странно, зарабатывает она больше самого премьер-министра. Хотя и меньше, чем, например, заместитель министра культуры. Примерно на уровне школьной учительницы в западной Европе.

Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

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В этот раз публикуем статистику зарплат министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной.

Сколько зарабатывает министр по делам ветеранов Юлия Лапутина

январь 2022 41 131,27 грн февраль 2022 66 353,05 март 2022 58 749,46 апрель 2022 62 420,17 май 2022 62 305,79 июнь 2022 60 384,66 июль 2022 61 397,36 август 2022 62 164,79 сентябрь 2022 61 416,49 октябрь 2022 119 219,74 ноябрь 2022 82 068,25 декабрь 2022 73 979,5 январь 2023 73 676,82 февраль 2023 73 676,82 март 2023 74 592,08 апрель 2023 79 583,91 май 2023 80 763,78 июнь 2023 80 176,79 июль 2023 79 583,87 август 2023 79 583,91

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования.

Неплохо зарабатывают советники министра образования и даже рядовые специалисты.

Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.

Писали о зарплатах руководителей Правительства — премьер-министра и вице-премьеров.

Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.

Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.

Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия, министр здравоохранения и даже министр обороны.

Писали Новини.LIVE и о том, сколько стоит искусство брать в долг и сколько зарабатывает министр энергетики.

Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.