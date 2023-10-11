Сколько стоит забота о ветеранах, или какие заработки у Юлии Лапутиной
Зарплата министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной медленно, но стабильно растет. Суммы не поражают воображение, однако, как ни странно, зарабатывает она больше самого премьер-министра. Хотя и меньше, чем, например, заместитель министра культуры. Примерно на уровне школьной учительницы в западной Европе.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной.
Сколько зарабатывает министр по делам ветеранов Юлия Лапутина
|январь 2022
|41 131,27 грн
|февраль 2022
|66 353,05
|март 2022
|58 749,46
|апрель 2022
|62 420,17
|май 2022
|62 305,79
|июнь 2022
|60 384,66
|июль 2022
|61 397,36
|август 2022
|62 164,79
|сентябрь 2022
|61 416,49
|октябрь 2022
|119 219,74
|ноябрь 2022
|82 068,25
|декабрь 2022
|73 979,5
|январь 2023
|73 676,82
|февраль 2023
|73 676,82
|март 2023
|74 592,08
|апрель 2023
|79 583,91
|май 2023
|80 763,78
|июнь 2023
|80 176,79
|июль 2023
|79 583,87
|август 2023
|79 583,91
Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования.
Неплохо зарабатывают советники министра образования и даже рядовые специалисты.
Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.
Писали о зарплатах руководителей Правительства — премьер-министра и вице-премьеров.
Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.
Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.
Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия, министр здравоохранения и даже министр обороны.
Писали Новини.LIVE и о том, сколько стоит искусство брать в долг и сколько зарабатывает министр энергетики.
Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.