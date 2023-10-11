Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Колаж: Новини.LIVE

Зарплата міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної повільно, але стабільно росте. Суми не вражають уяву, а проте, як не дивно, заробляє вона більше за самого прем'єр-міністра. Хоча й менше, ніж, наприклад, заступник міністра культури. Десь на рівні шкільної вчительки в західно-європейській країні.

Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.

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Цього разу публікуємо статистику зарплат міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної.

Скільки заробляє міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна

січень 2022 41 131,27 грн лютий 2022 66 353,05 березень 2022 58 749,46 квітень 2022 62 420,17 травень 2022 62 305,79 червень 2022 60 384,66 липень 2022 61 397,36 серпень 2022 62 164,79 вересень 2022 61 416,49 жовтень 2022 119 219,74 листопад 2022 82 068,25 грудень 2022 73 979,5 січень 2023 73 676,82 лютий 2023 73 676,82 березень 2023 74 592,08 квітень 2023 79 583,91 травень 2023 80 763,78 червень 2023 80 176,79 липень 2023 79 583,87 серпень 2023 79 583,91

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, як корисно вчитися. Свідченням того є зарплати керівників вітчизняної системи освіти.

Непогано заробляють радники міністра освіти і навіть рядові спеціалісти.

Також Новини.LIVE писали про те, скільки заробляє вище керівництво та керівники середньої ланки в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Писали про зарплати керівників Уряду — прем'єр-міністра та віцепрем'єрів.

Оприлюднили заробітки чиновників Міністерства захисту довкілля та Міністерства стратегічних галузей промисловості.

Писали навіть про зарплати керівників слідчих ізоляторів та виправних колоній.

Знаємо тепер, скільки заробляють міністр внутрішніх справ, міністр аграрної політики та продовольства, міністр охорони здоров'я та навіть міністр оборони.

Писали Новини.LIVE і про те, скільки коштує мистецтво брати в борг та скільки заробляє міністр енергетики.

Попереду — ще багато публікацій про заробітки українських чиновників під час війни. Обіцяємо, що буде цікаво.