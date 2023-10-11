Скільки коштує опікуватись ветеранами, або які заробітки у Юлії Лапутіної
Зарплата міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної повільно, але стабільно росте. Суми не вражають уяву, а проте, як не дивно, заробляє вона більше за самого прем'єр-міністра. Хоча й менше, ніж, наприклад, заступник міністра культури. Десь на рівні шкільної вчительки в західно-європейській країні.
Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.
Цього разу публікуємо статистику зарплат міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної.
Скільки заробляє міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна
|січень 2022
|41 131,27 грн
|лютий 2022
|66 353,05
|березень 2022
|58 749,46
|квітень 2022
|62 420,17
|травень 2022
|62 305,79
|червень 2022
|60 384,66
|липень 2022
|61 397,36
|серпень 2022
|62 164,79
|вересень 2022
|61 416,49
|жовтень 2022
|119 219,74
|листопад 2022
|82 068,25
|грудень 2022
|73 979,5
|січень 2023
|73 676,82
|лютий 2023
|73 676,82
|березень 2023
|74 592,08
|квітень 2023
|79 583,91
|травень 2023
|80 763,78
|червень 2023
|80 176,79
|липень 2023
|79 583,87
|серпень 2023
|79 583,91
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Писали Новини.LIVE і про те, скільки коштує мистецтво брати в борг та скільки заробляє міністр енергетики.
Попереду — ще багато публікацій про заробітки українських чиновників під час війни. Обіцяємо, що буде цікаво.