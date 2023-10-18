Сколько зарабатывает руководство Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью

Сколько стоит опекать людей с инвалидностью, или Какие зарплаты у руководителей Фонда соцзащиты
Заниматься людьми с инвалидностью в Украине — не слишком прибыльное дело. Зарплаты в этой сфере деятельности, как и в социальной сфере Украины в целом, не слишком стимулируют наших соотечественников помогать людям с особыми потребностями.
Грустно. Но это факт.
Даже зарплаты высших руководителей в этой сфере едва дотягивают до средней зарплаты рядового итальянца или, к примеру, жителя Пуэрто-Рико.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат руководства Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью.
За полтора года с начала полномасштабной войны руководство Фонда успело поменяться. До июля 2022 года им руководил Евгений Чеглаков.
Затем, до февраля 2023 года, в зарплатной ведомости Фонда в строке с указанием сумм зарплаты гендиректора значатся "нули". То есть в течение этого периода ведомство формально оставалось без генерального директора.
Тем не менее, на своем месте всегда оставалась заместитель директора Людмила Данилина, которая и сейчас занимает эту должность.
С конца января 2023 года Фонд возглавил Виталий Музыченко. Он и сейчас на этой должности.
Примечательно, что предыдущий руководитель Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью — Евгений Чеглаков — зарабатывал немного меньше своего предшественника. Больше с течением времени начала зарабатывать и заместитель руководителя.
Можно констатировать незначительный, но все же рост зарплаты руководства Фонда в течение периода времени с начала войны.
Сколько получает генеральный директор Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью
|январь 2022
|54 185,76 грн
|февраль 2022
|54 185,76
|март 2022
|54 185,76
|апрель 2022
|54 185,76
|май 2022
|54 185,76
|июнь 2022
|47 184,53
|июль 2022
|-----
|август 2022
|-----
|сентябрь 2022
|-----
|октябрь 2022
|-----
|ноябрь 2022
|-----
|декабрь 2022
|-----
|январь 2023
|-----
|февраль 2023
|62 425,31
|март 2023
|60 668,77
|апрель 2023
|60 206,40
|май 2023
|60 206,40
|июнь 2023
|60 206,40
|июль 2023
|147 513,16
|август 2023
|34 029,71
Сколько зарабатывает заместитель гендиректора Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью
|январь 2022
|24 478,62 грн
|февраль 2022
|37 831,36
|март 2022
|40 451,93
|апрель 2022
|47 193,00
|май 2022
|44 046,80
|июнь 2022
|58 676,63
|июль 2022
|39 717,02
|август 2022
|42 037,43
|сентябрь 2022
|42 654,53
|октябрь 2022
|45 498,16
|ноябрь 2022
|46 919,98
|декабрь 2022
|73 178,16
|январь 2023
|66 556,43
|февраль 2023
|50 414,09
|март 2023
|52 607,25
|апрель 2023
|52 607,25
|май 2023
|55 450,88
|июнь 2023
|67 068,20
|июль 2023
|52 607,25
|август 2023
|58 448,23
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Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.
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