Сколько зарабатывает руководство Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью

Гендиректор Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью Виталий Музыченко и его первый заместитель Людмила Данилина. Коллаж: Новини.LIVE

Заниматься людьми с инвалидностью в Украине — не слишком прибыльное дело. Зарплаты в этой сфере деятельности, как и в социальной сфере Украины в целом, не слишком стимулируют наших соотечественников помогать людям с особыми потребностями.

Грустно. Но это факт.

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Даже зарплаты высших руководителей в этой сфере едва дотягивают до средней зарплаты рядового итальянца или, к примеру, жителя Пуэрто-Рико.

Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

В этот раз публикуем статистику зарплат руководства Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью.

За полтора года с начала полномасштабной войны руководство Фонда успело поменяться. До июля 2022 года им руководил Евгений Чеглаков.

Затем, до февраля 2023 года, в зарплатной ведомости Фонда в строке с указанием сумм зарплаты гендиректора значатся "нули". То есть в течение этого периода ведомство формально оставалось без генерального директора.

Тем не менее, на своем месте всегда оставалась заместитель директора Людмила Данилина, которая и сейчас занимает эту должность.

С конца января 2023 года Фонд возглавил Виталий Музыченко. Он и сейчас на этой должности.

Примечательно, что предыдущий руководитель Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью — Евгений Чеглаков — зарабатывал немного меньше своего предшественника. Больше с течением времени начала зарабатывать и заместитель руководителя.

Можно констатировать незначительный, но все же рост зарплаты руководства Фонда в течение периода времени с начала войны.

Сколько получает генеральный директор Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью

январь 2022 54 185,76 грн февраль 2022 54 185,76 март 2022 54 185,76 апрель 2022 54 185,76 май 2022 54 185,76 июнь 2022 47 184,53 июль 2022 ----- август 2022 ----- сентябрь 2022 ----- октябрь 2022 ----- ноябрь 2022 ----- декабрь 2022 ----- январь 2023 ----- февраль 2023 62 425,31 март 2023 60 668,77 апрель 2023 60 206,40 май 2023 60 206,40 июнь 2023 60 206,40 июль 2023 147 513,16 август 2023 34 029,71

Сколько зарабатывает заместитель гендиректора Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью

январь 2022 24 478,62 грн февраль 2022 37 831,36 март 2022 40 451,93 апрель 2022 47 193,00 май 2022 44 046,80 июнь 2022 58 676,63 июль 2022 39 717,02 август 2022 42 037,43 сентябрь 2022 42 654,53 октябрь 2022 45 498,16 ноябрь 2022 46 919,98 декабрь 2022 73 178,16 январь 2023 66 556,43 февраль 2023 50 414,09 март 2023 52 607,25 апрель 2023 52 607,25 май 2023 55 450,88 июнь 2023 67 068,20 июль 2023 52 607,25 август 2023 58 448,23

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования.

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Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.

Писали о зарплатах руководителей правительства — премьер-министра и вице-премьеров.

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Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия и даже министр обороны.

Писали Новини.LIVE и о том, сколько стоит искусство брать в долг и сколько зарабатывают министр энергетики, глава Министерства иностранных дел и министр социальной политики.

Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.