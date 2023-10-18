Скільки заробляє керівництво Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

Скільки коштує опікуватись людьми з інвалідністю, або Які зарплати у керівників Фонду соцзахисту
Опікуватися людьми з інвалідністю в Україні — не надто прибуткова справа. Зарплати в цій сфері діяльності, як і загалом в соціальній сфері України, не надто стимулюють наших співвітчизників допомагати людям з особливами потребами.
Сумно. Але це факт.
Навіть зарплати вищих керівників у цій сфері ледве дотягують до середньої зарплатні рядового італійця чи жителя Пуерто-Ріко.
Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.
Цього разу публікуємо статистику зарплат керівництва Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.
За півтора року від початку повномасштабної війни керівництво Фонду встигло змінитись. До липня 2022 року ним керував Євген Чеглаков.
Потім, до лютого 2023 року, в зарплатній відомості Фонду в рядочку із вказанням сум зарплати гендиректора значаться "нулі". Тож протягом цього періоду часу відомство формально залишалось без генерального директора.
А проте, на своєму місці завжди залишалася заступниця директора Людмила Даніліна, яка і зараз обіймає цю посаду.
З кінця ж січня 2023 року Фонд очолив Віталій Музиченко. Він і нині на цій посаді.
Примітно, що попередній керівник Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю — Євген Чеглаков — заробляв трохи менше свого наступника. Більше з часом почала заробляти і заступниця керівника.
Тож можна констатувати незначний, але все ж таки ріст зарплати керівництва Фонду протягом періоду часу від початку війни.
Скільки заробляє генеральний директор Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю
|січень 2022
|54 185,76 грн
|лютий 2022
|54 185,76
|березень 2022
|54 185,76
|квітень 2022
|54 185,76
|травень 2022
|54 185,76
|червень 2022
|47 184,53
|липень 2022
|-----
|серпень 2022
|-----
|вересень 2022
|-----
|жовтень 2022
|-----
|листопад 2022
|-----
|грудень 2022
|-----
|січень 2023
|-----
|лютий 2023
|62 425,31
|березень 2023
|60 668,77
|квітень 2023
|60 206,40
|травень 2023
|60 206,40
|червень 2023
|60 206,40
|липень 2023
|147 513,16
|серпень 2023
|34 029,71
Скільки заробляє заступник генерального директора Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю
|січень 2022
|24 478,62 грн
|лютий 2022
|37 831,36
|березень 2022
|40 451,93
|квітень 2022
|47 193,00
|травень 2022
|44 046,80
|червень 2022
|58 676,63
|липень 2022
|39 717,02
|серпень 2022
|42 037,43
|вересень 2022
|42 654,53
|жовтень 2022
|45 498,16
|листопад 2022
|46 919,98
|грудень 2022
|73 178,16
|січень 2023
|66 556,43
|лютий 2023
|50 414,09
|березень 2023
|52 607,25
|квітень 2023
|52 607,25
|травень 2023
|55 450,88
|червень 2023
|67 068,20
|липень 2023
|52 607,25
|серпень 2023
|58 448,23
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