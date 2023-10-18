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Скільки коштує опікуватись людьми з інвалідністю, або Які зарплати у керівників Фонду соцзахисту

18 жовтня 2023 20:53
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Скільки заробляє керівництво Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю
Гендиректор Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Віталій Музиченко і його перша заступниця Людмила Даніліна. Колаж: Новини.LIVE
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

Опікуватися людьми з інвалідністю в Україні — не надто прибуткова справа. Зарплати в цій сфері діяльності, як і загалом в соціальній сфері України, не надто стимулюють наших співвітчизників допомагати людям з особливами потребами.

Сумно. Але це факт.

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Навіть зарплати вищих керівників у цій сфері ледве дотягують до середньої зарплатні рядового італійця чи жителя Пуерто-Ріко.

Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.

Цього разу публікуємо статистику зарплат керівництва Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

За півтора року від початку повномасштабної війни керівництво Фонду встигло змінитись. До липня 2022 року ним керував Євген Чеглаков.

Потім, до лютого 2023 року, в зарплатній відомості Фонду в рядочку із вказанням сум зарплати гендиректора значаться "нулі". Тож протягом цього періоду часу відомство формально залишалось без генерального директора.

А проте, на своєму місці завжди залишалася заступниця директора Людмила Даніліна, яка і зараз обіймає цю посаду.

З кінця ж січня 2023 року Фонд очолив Віталій Музиченко. Він і нині на цій посаді.

Примітно, що попередній керівник Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю — Євген Чеглаков — заробляв трохи менше свого наступника. Більше з часом почала заробляти і заступниця керівника.

Тож можна констатувати незначний, але все ж таки ріст зарплати керівництва Фонду протягом періоду часу від початку війни.

Скільки заробляє генеральний директор Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

січень 2022 54 185,76 грн
лютий 2022 54 185,76
березень 2022 54 185,76
квітень 2022 54 185,76
травень 2022 54 185,76
червень 2022 47 184,53
липень 2022       -----
серпень 2022       -----
вересень 2022       -----
жовтень 2022       -----
листопад 2022       -----
грудень 2022       -----
січень 2023       -----
лютий 2023 62 425,31
березень 2023 60 668,77
квітень 2023 60 206,40
травень 2023 60 206,40 
червень 2023 60 206,40
липень 2023 147 513,16
серпень 2023 34 029,71

Скільки заробляє заступник генерального директора Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

січень 2022 24 478,62  грн
лютий 2022 37 831,36
березень 2022 40 451,93
квітень 2022 47 193,00
травень 2022 44 046,80
червень 2022 58 676,63
липень 2022 39 717,02
серпень 2022 42 037,43
вересень 2022 42 654,53
жовтень 2022 45 498,16
листопад 2022 46 919,98
грудень 2022 73 178,16
січень 2023 66 556,43
лютий 2023 50 414,09
березень 2023 52 607,25
квітень 2023 52 607,25
травень 2023 55 450,88
червень 2023 67 068,20
липень 2023 52 607,25
серпень 2023 58 448,23

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, як корисно вчитися. Свідченням того є зарплати керівників вітчизняної системи освіти.

Непогано заробляють радники міністра освіти і навіть рядові спеціалісти.

Також Новини.LIVE писали про те, скільки заробляє вище керівництво та керівники середньої ланки в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Писали про зарплати керівників уряду — прем'єр-міністра та віцепрем'єрів.

Оприлюднили заробітки чиновників Міністерства захисту довкілля та Міністерства стратегічних галузей промисловості.

Писали навіть про зарплати керівників слідчих ізоляторів та виправних колоній.

Знаємо тепер, скільки заробляють міністр внутрішніх справ, міністр аграрної політики та продовольства та навіть міністр оборони.

Писали Новини.LIVE і про те, скільки коштує мистецтво брати в борг та скільки заробляють міністр енергетики, очільник Міністерства закордонних справ і міністерка соціальної політики.

Попереду ще багато публікацій про заробітки українських чиновників під час війни. Обіцяємо, що буде цікаво.

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