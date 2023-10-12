Сколько стоит управлять медиками, или какие заработки у министра здравоохранения Виктора Ляшко
С началом полномасштабной войны министр здравоохранения Виктор Ляшко стал зарабатывать меньше. Так продолжалось до конца прошлого года. А в 2023-м заработки главы Минздрава подросли, приближаясь к психологической отметке в 100 тысяч в месяц.
На плечах этого министра — без преувеличения жизненно важная сфера бытия украинцев. Поэтому много ли зарабатывает Ляшко — вопрос риторический.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат министра здравоохранения Виктора Ляшко.
Сколько зарабатывает министр здравоохранения Виктор Ляшко
|январь 2022
|87 910,43 грн
|февраль 2022
|92 693,68
|март 2022
|98 161,88
|апрель 2022
|70 970,00
|май 2022
|72 928,05
|июнь 2022
|71 292,59
|июль 2022
|74 448,49
|август 2022
|76 543,07
|сентябрь 2022
|76 133,45
|октябрь 2022
|82 605,74
|ноябрь 2022
|87 037,54
|декабрь 2022
|92 383,06
|январь 2023
|87 831,31
|февраль 2023
|87 311,82
|март 2023
|89 886,82
|апрель 2023
|92 877,54
|май 2023
|95 523,1
|июнь 2023
|90 887,78
|июль 2023
|93 838,64
|август 2023
|95 328,15
Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования.
Неплохо зарабатывают советники министра образования и даже рядовые специалисты.
Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.
Писали о зарплатах руководителей Правительства — премьер-министра и вице-премьеров.
Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.
Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.
Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия и даже министр обороны.
Писали Новини.LIVE и о том, сколько стоит искусство брать в долг и сколько зарабатывает министр энергетики.
Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.