Министр здравоохранения Виктор Ляшко. Коллаж: Новини.LIVE

С началом полномасштабной войны министр здравоохранения Виктор Ляшко стал зарабатывать меньше. Так продолжалось до конца прошлого года. А в 2023-м заработки главы Минздрава подросли, приближаясь к психологической отметке в 100 тысяч в месяц.

На плечах этого министра — без преувеличения жизненно важная сфера бытия украинцев. Поэтому много ли зарабатывает Ляшко — вопрос риторический.

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В этот раз публикуем статистику зарплат министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Сколько зарабатывает министр здравоохранения Виктор Ляшко

январь 2022 87 910,43 грн февраль 2022 92 693,68 март 2022 98 161,88 апрель 2022 70 970,00 май 2022 72 928,05 июнь 2022 71 292,59 июль 2022 74 448,49 август 2022 76 543,07 сентябрь 2022 76 133,45 октябрь 2022 82 605,74 ноябрь 2022 87 037,54 декабрь 2022 92 383,06 январь 2023 87 831,31 февраль 2023 87 311,82 март 2023 89 886,82 апрель 2023 92 877,54 май 2023 95 523,1 июнь 2023 90 887,78 июль 2023 93 838,64 август 2023 95 328,15

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