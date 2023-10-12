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Сколько стоит управлять медиками, или какие заработки у министра здравоохранения Виктора Ляшко

12 октября 2023 20:40
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Сколько зарабатывает министр здравоохранения Виктор Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко. Коллаж: Новини.LIVE
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

С началом полномасштабной войны министр здравоохранения Виктор Ляшко стал зарабатывать меньше. Так продолжалось до конца прошлого года. А в 2023-м заработки главы Минздрава подросли, приближаясь к психологической отметке в 100 тысяч в месяц.

На плечах этого министра — без преувеличения жизненно важная сфера бытия украинцев. Поэтому много ли зарабатывает Ляшко — вопрос риторический.

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Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

В этот раз публикуем статистику зарплат министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Сколько зарабатывает министр здравоохранения Виктор Ляшко

январь 2022 87 910,43 грн
февраль 2022 92 693,68
март 2022 98 161,88
апрель 2022 70 970,00
май 2022 72 928,05
июнь 2022 71 292,59
июль 2022 74 448,49
август 2022 76 543,07
сентябрь 2022 76 133,45
октябрь 2022 82 605,74
ноябрь 2022 87 037,54
декабрь 2022 92 383,06
январь 2023 87 831,31
февраль 2023 87 311,82
март 2023 89 886,82
апрель 2023 92 877,54
май 2023 95 523,1
июнь 2023 90 887,78
июль 2023 93 838,64
август 2023 95 328,15

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования.

Неплохо зарабатывают советники министра образования и даже рядовые специалисты.

Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.

Писали о зарплатах руководителей Правительства — премьер-министра и вице-премьеров.

Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.

Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.

Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия и даже министр обороны.

Писали Новини.LIVE и о том, сколько стоит искусство брать в долг и сколько зарабатывает министр энергетики.

Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.

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